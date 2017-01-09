Роналду - найкращий футболіст світу за версією ФІФА

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Нападника мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнали найкращим футболістом 2016 року за версією ФІФА.

Про це оголосили на щорічній церемонії в Цюріху. У голосуванні Роналду випередив свого давнього суперника аргентинця Ліонеля Мессі з "Барселони".

Португальський футболіст в четвертий раз за кар'єру став найкращим футболістом світу.

Титулу "Тренер року" на цей раз отримав італійський фахівець Клаудіо Раньєрі, який привів аутсайдерів "Лестер Сіті" до перемоги в англійській Прем'єр-лізі.