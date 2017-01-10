Співробітники British Airways почали дводенний страйк

Копирайт изображения Getty Images Image caption У British Airways обіцяють, що всі пассажири зможуть вилетіти попри страйк

У страйку бортпровідників British Airways візьмуть участь понад 2 тисяч співробітників авіакомпанії - членів профспілки Unite.

Вони домагаються підвищення зарплат для бортпровідників, які обслуговують так звані "комбіновані рейси". Це ті, що об'єднують короткі та довгі перельоти.

Дводенний страйк може вплинути на рейси авіакомпанії з лондонського аеропорту Хітроу у вівторок та середу.

За даними Unite, керівництво British Airways обіцяло, що річна зарплата бортпровідників на "комбінованих рейсах", який прийняли на роботу після 2010 року, складе від 21 тис. до 25 тис. фунтів стерлінгів (від 25 до 30 тис. доларів). Реально співробітники отримують 12 тис. фунтів плюс 3 фунти за кожну годину польоту.

Раніше бортпровідники відмовилися від підвищення зарплат на 2% і вимагали підняти реальну зарплату до рівня, який їм обіцяли при прийомі на роботу.

Представник Unite Олівер Річардсон заявив, що бортпровідники, які обслуговують "комбіновані рейси", змушені йти на другу роботу або приходять на службу не в стані для польоту.

"У той час як головна компанія British Airways прогнозує річний прибуток у приблизно 2,3 млрд фунтів, стає зрозуміло, що національний перевізник Британії може платити гідну зарплату людям, які забезпечують нашу безпеку під час польоту", - додав він.

У British Airways заявили, що страйк не вплине на роботу лондонських аеропортів Хітроу, Гетвік і Лондон-Сіті.

"Попри акцію Unite, всі клієнти British Airways зможуть вилетіти в пункти призначення у вівторок, 10 січня, а також середу, 11 січня", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

British Airways обіцяє, що всі рейси в аеропортах Лондон-Сіті і Гетвік будуть відправлятися і прийматися в звичайному режимі.

У Хітроу ж в звичайному режимі відправлять і приймуть "переважну більшість" рейсів, заявили в авіакомпанії.

British Airways вирішила поєднати частину рейсів через страйк: деяким пасажирам доведеться вилетіти трохи раніше або пізніше запланованого часу.

Якщо дводенний страйк нічого не змінить, Unite може проголосувати за проведення нових подібних акцій або шукатиме інші форми протесту.