Новий вид приматів назвали на честь героя "Зоряних війн"

Копирайт изображения SAM TURVEY Image caption Новий вид гібонів нзвали на честь Люка Скайуокера

Генетичне дослідження підтвердило, що білоброві гібони, які мешкають у тропічних лісах на південному заході Китаю, сильно відрізняються від побратимів і мають належати до раніше невідомого науці виду приматів.

Зоологи назвали новий вид Скайуокером - на честь одного з головних героїв знаменитої кіносаги "Зоряні війни".

Дослідження групи вчених з Зоологічного товариства Лондона опубліковане у журналі American Journal of Primatology.

Новий вид приматів схожий на білобрових гібонів хулоків, що мешкають в джунглях Азії - у них не тільки білі брови, але й світла борода.

А новий вид гібонів відрізняється відсутністю бороди.

Копирайт изображения SAM TURVEY Image caption Скайуокери перебувають на межі зникнення, попереджають вчені

Доктор Сем Тарвей із Зоологічного товариства Лондона, який брав участь в дослідженні, пояснив ВВС, що гібони були виявлені в регіоні, де чисельність багатьох тварин стрімко скорочується через звуження ареалу проживання і браконьєрство.

За оцінкою вчених, у Китаї живуть близько 200 гібонів нововиявленого виду. Їх популяція є також у М'янмі, але точна кількість тамтешніх особин невідома.

Вчені застерігають, що новий вид приматів перебуває на межі знищення.