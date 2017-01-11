Серед південних європейок зростає бездітність

Копирайт изображения AFP Image caption Причинами зростання бездітності називають нестабільний ринок праці і відсутність політики щодо сімей, які працюють

Жінки на півдні Європи стали народжувати менше дітей. Про це свідчить звіт французького інституту демографії.

Понад 20% жінок в Південній Європі, що народилися у 1970-і роки, можуть залишитися бездітними. Для порівняння, середній показник у Північній Європі 15%, у Західній Європі - 18%.

Причинами зростання бездітності називають нестабільний ринок праці і відсутність політики щодо сімей, які працюють.

Втім, у звіті зазначили, що такий високий показник спостерігали також близько століття тому.

17-25% жінок, які народилися в першому десятилітті ХХ століття залишалися бездітними через такі чинники, як загибель багатьох людей шлюбного віку в першій світовій війні, еміграції молоді до бідних країн, і наслідки Великої депресії 1929-го року.

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Відтоді тенденції до бездітності сформували U-подібну форму, зазначають у Національному інституті демографічних досліджень Франції.

Низькі показники бездітності спостерігали серед жінок, що народилися у 1930-х, 40-х роках.

Це було так зване покоління "бебі-буму", яке було в повоєнний час, з низьким рівнем безробіття й щедрими державними системами соціального забезпечення.

У Східній Європі період високої народжуваності тривав довше, ніж на Заході. У доповіді зазначили, що відбулося це через відсутність контрацепції, яка на той час була доступнішою на Заході.

Зростання бездітності найбільш помітне в південній Європі - у Греції, Італії та Іспанії. Там вона досягла показника у 20% серед жінок, які народилися на початку 1970-х.

У Західній Європі бездітність була найвищою в Австрії, Німеччині та Швейцарії, майже 20% жінок, що народилися в 1968 році.

Рівень народжуваності в Болгарії, Чехії та Росії вищий, аніж в інших країнах Центральної та Східної Європи після падіння комунізму в 1989-90 роках. Тільки 8% жінок, які народилися в 1968 році, залишаються бездітними, що значно нижче за середній європейський рівень у 14%.

Копирайт изображения AFP Image caption У Східній Європі бум народжуваності тривав довше, ніж на Заході

Втім, кількість бездітних жінок почала зростати серед тих, хто народився у 1940-х роках (на Заході), 1960-х (на Сході). Це пояснили особистими й зовнішніми чинниками.

"Більшість економічних і культурних тенденцій за останні півстоліття, відраджують жінок і чоловіків від можливості мати дітей".

В організації зазначають, що бездітності також сприяють "надійна контрацепція, повільне формування пар та зволікання з народженням дітей, сімейна крихкість, великі вимоги до кар'єри та нестабільність ринку праці, загальна економічна невизначеність, а також збереження гендерної нерівності щодо розподілу домашньої праці та догляду за дітьми".

Експерти також прогнозують, що бездітність також зростатиме у Центральній і Східній Європі.