В Лук'янівському СІЗО стався конфлікт між арештованими і охороною

У Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва стався конфлікт між арештованими і охороною, в результаті якого постраждав один ув'язнений. Про це повідомив керівник прес-служби Нацполіції Ярослав Тракало в коментарі агенції "Українські Новини".

За його словами, конфлікт із охороною виник по тому, як група ув'язнених повернулася в СІЗО після слухань в суді.

Аби запобігти ескалації, на місце прибули правоохоронці, які оточили будівлю.

За повідомленням, один з ув'язнених завдав собі тілесних ушкоджень і його доставили у медичний заклад.

Зараз усі арештовані вже перебувають у камерах і конфлікт вичерпаний, повідомив виданню "Українська правда" речник Нацполіції.

Раніше з'являлися повідомлення, що у конфлікті брали участь колишні бійці роти міліції "Торнадо".