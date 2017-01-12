Байден розчулився до сліз під час вручення медалі Свободи
Президент Барак Обама нагородив емоційного і здивованого Джо Байдена президентською медаллю Свободи - найвищою цивільною відзнакою у Сполучених Штатах.
Пан Обама відзначив свого віце-президента за його "віру в співвітчизників-американців, любов до країни і служіння їй впродовж цілого життя".
Церемонія нагородження відбулася в час, коли обидва американські очільники готуються покинути свої пости до запланованої на 20 січня інавгурації обраного президента Дональда Трампа.
Пан Байден сказав, що планує і далі бути активним діячем Демократичної партії США.
Не приховуючи розчулення і сліз, Джо Байден слухав, як пан Обама щедро його хвалив, назвавши "найкращим вибором не лише для мене, а й для американського народу".
Він пожартував, що інтернет вчергове вибухне мемами про їхню близькість - англійською "bromance".
Пан Байден сказав, що не мав і гадки про цю нагороду.
"Ніщо мені не підказувало. Я думав, що ми ідемо сюди до тебе, Мішель, Джилл (дружина Байдена. - Ред.), Барак і я і кілька старших співробцтників виглосит тост і сказати, як нам неймовірно гарно працювалося разом.
"Пане Президенте, Ви правильно вказали, що я покладаюся на Джилл, але я також покладався на Вас і на багатьох людей у цій кімнаті", - сказав Джо Байден.
На вихідні віце-президент США відвідає Київ з останнім візитом на посаді.
Мета візиту - запевнити владу України в незмінності підтримки її територіальної цілісності новою адміністрацією США.