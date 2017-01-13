Помер автор "Екзорциста" Вільям Пітер Блетті

Image caption Вільям Пітер Блетті узяв "Оскар" за найкращий адаптований сценарій до фільму "Екзорцист" 1973 року

Американський письменник і сценарист Вільям Пітер Блетті, найбільш відомий як автор роману ‎‎"Екзорцист", помер у віці 89-років.‎

Вільям Фрідкін, режисер оскароносної кіноадаптації "Екзорциста", повідомив про смерть пана ‎Блетті у Twitter.‎ "Вільям Пітер Блетті, любий друг і брат, що створив "Екзорциста", відійшов учора", - написав він.‎

Роман "Екзорцист" вийшов у світ у 1971 році, а за два роки був адаптований у вигляді ‎однойменного фільму, сценарій до якого писав сам Блетті, за який і отримав "Оскара".‎

Вдова Блетті Джулія Алісія повідомила, що письменник помер у четвер у лікарні у штаті Меріленд. ‎За її словами, причиною смерті став рак крові.‎