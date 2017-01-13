Помер автор "Екзорциста" Вільям Пітер Блетті
Американський письменник і сценарист Вільям Пітер Блетті, найбільш відомий як автор роману "Екзорцист", помер у віці 89-років.
Вільям Фрідкін, режисер оскароносної кіноадаптації "Екзорциста", повідомив про смерть пана Блетті у Twitter. "Вільям Пітер Блетті, любий друг і брат, що створив "Екзорциста", відійшов учора", - написав він.
Роман "Екзорцист" вийшов у світ у 1971 році, а за два роки був адаптований у вигляді однойменного фільму, сценарій до якого писав сам Блетті, за який і отримав "Оскара".
Вдова Блетті Джулія Алісія повідомила, що письменник помер у четвер у лікарні у штаті Меріленд. За її словами, причиною смерті став рак крові.