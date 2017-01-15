Остання серія "Шерлока" нелегально з'явилася в інтернеті
Остання серія четвертого сезону британського серіалу "Шерлок" з'явилася в інтернеті до виходу в телеефір.
На офіційній сторінці серіалу у Twitter з'явилося повідомлення, що епізод із російським перекладом під назвою "Остання проблема" нелегально виклали у мережу.
Автори "Шерлока" закликали глядачів не завантажувати і не поширювати нелегальну версію останньої серії.
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У четвер в Лондоні для журналістів і критиків влаштували попередній перегляд "Останньої проблеми".
У Британії кожну серію цього сезону дивляться майже 11 мільйонів глядачів.
Як заявив сценарист і продюсер Стівен Моффат, він не виключає появи нового, п'ятого сезону "Шерлока".
Шанувальники фільму у Британії зможуть побачити останню серію четвертого сезону на екранах понад 300 кінотеатрів, а також у вечірньому ефірі телеканалу BBC One у неділю.