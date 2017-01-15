В Індії на річці Ганг перекинувся човен - загинули 26 людей

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На річці Ганг в Індії перекинувся переповнений човен із пасажирами, щонайменше 26 людей загинули.

Інцидент стався неподалік від міста Патна в штаті Біхар. За словами поліції, 13 людей вдалося врятувати.

Човен перевозив учасників індуїстського свята врожаю Макара-Санкранті.

Точної кількості пасажирів не називають, однак тривають пошуки людей. Дехто зміг доплисти до берега.

Є інформація, що в човні було не менше 40 пасажирів, тобто більше, ніж дозволяє вантажопідйомність транспорту.