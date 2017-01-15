Харківщина: жінка через ревнощі викрала знайому

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Патрульна поліція Харкова затримала двох підозрюваних у викраденні жінки, повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією Нацполіціі, організатор викрадення 29-річна жінка. На злочин вона пішла через ревнощі до потерпілої, у якої раніше були відносини із її співмешканцем.

"Жінка вмовила свого знайомого допомогти у скоєнні злочину" , - повідомили у відомстві.

У Нацполіції уточнили, що двоє підозрюваних нанесли тілесні ушкодження жінці і затягли її в автомобіль Opel, а потім зникли з місця злочину.

Поліція затримала 29-річну жінку і 27-річного чоловіка. Їм повідомили про подозру у викраденні людини.