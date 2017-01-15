Харківщина: жінка через ревнощі викрала знайому
Патрульна поліція Харкова затримала двох підозрюваних у викраденні жінки, повідомляє прес-служба відомства.
За інформацією Нацполіціі, організатор викрадення 29-річна жінка. На злочин вона пішла через ревнощі до потерпілої, у якої раніше були відносини із її співмешканцем.
"Жінка вмовила свого знайомого допомогти у скоєнні злочину" , - повідомили у відомстві.
У Нацполіції уточнили, що двоє підозрюваних нанесли тілесні ушкодження жінці і затягли її в автомобіль Opel, а потім зникли з місця злочину.
Поліція затримала 29-річну жінку і 27-річного чоловіка. Їм повідомили про подозру у викраденні людини.