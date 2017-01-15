Німеччина: чиновника звільнили через роботу у секретній поліції

Копирайт изображения AFP Image caption Андрій Хольм втратив роботу через зв'язок із таємною поліцією Східної Німеччини

Мер Берліна звільнив керівника житлового фонду за те, що той у минулому працював у штазі - секретній поліції НДР.

Майкл Мюллер звільнив Андрія Хольма після розслілування, яке опублікували у берлінській газеті.

Пану Хольму 46 років, він працював у таємній поліції незадовго до падіння Берлінської стіни в 1989 році.

Копирайт изображения Reuters Image caption Андрій Холм служив у штазі кілька місяців, незадовго до падіння Берлінської стіни

Але з'ясувалося, що під час прийому на роботу в 2005 році до Берлінського університету імені Гумбольдта він стверджував, що ніколи не був штатним співробітником штазі.

Тепер Пан Хольм визнав причетність до цього відомства. Він сказав, що раніше вважав свою заяву для отримання посади правильною.

Пан Мюллер сказав, що пан Холм продемонстрував неможливість "чесно подивитися на самого себе, і зробити з цього висновки".

Міхаель Мюллер, який представляє соціал-демократичну партію, додав, що "особливо у Берліні, який став символом розділеного міста, не має бути ніяких сумнівів у рішучості подолати минуле".