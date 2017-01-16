У Києві Байден закликав боротися із агресією Росії

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Чинний віце-президент США Джозеф Байден під час останнього офіційного візиту до України закликав міжнародну спільноту боротися проти "агресії та практики примусу" з боку ‎Росії.‎

‎"Росія продовжує різноманітні спроби підірвати ваші (України. - Ред.) досягнення, вашу безпеку і ‎територіальну цілісність. Продовжуються пропагандистські атаки, спроби дестабілізувати вашу ‎економіку, - сказав пан Байден. - Україна, як будь-яка країна Європи, має право визначити свій власних шлях".‎

Він закликав Україну здійснювати реформи у правосудді й боротися з корупцією, ‎а також співпрацювати з МВФ.

Пан Байден назвав корупцію "раковою пухлиною" і ‎‎"інструментом проти України", який використовує Росія.‎

‎"І якщо ви продовжуватиме домагатися поступу... я вам гарантую, що американський ‎народ підтримуватиме вас", - підсумував Джо Байден.‎

Крим - ‎це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих ‎позиціях Петро Порошенко, президент України

Президент Порошенко під час візиту пана Байдена заявив, що українська влада готова до ‎плідної співпраці із новою адміністрацією США. ‎‎

‎"Сподіваюся, що і надалі українське питання буде об'єднувати увесь американський ‎політикум, і надалі українське питання буде залишатися серед пріоритетних", - заявив ‎президент Порошенко.‎

"Нинішня агресивна Росія", як висловився Петро Порошенко, є пріоритетною загрозою і для США, і для ‎України. "Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу і Крим. Крим - ‎це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих ‎позиціях", - заявив Петро Порошенко.

Він привітав "перші обнадійливі сигнали" щодо України з боку представників ‎адміністрації Дональда Трампа - кандидата у держсекретарі Рекса Тіллерсона і кандидата у міністри оборони Джеймса Меттіса.‎

При цьому він наголосив, що санкції проти РФ мають залишатися чинними до втілення ‎Мінських угод і повернення Криму під контроль України.‎‎