У Києві Байден закликав боротися із агресією Росії
Чинний віце-президент США Джозеф Байден під час останнього офіційного візиту до України закликав міжнародну спільноту боротися проти "агресії та практики примусу" з боку Росії.
"Росія продовжує різноманітні спроби підірвати ваші (України. - Ред.) досягнення, вашу безпеку і територіальну цілісність. Продовжуються пропагандистські атаки, спроби дестабілізувати вашу економіку, - сказав пан Байден. - Україна, як будь-яка країна Європи, має право визначити свій власних шлях".
Він закликав Україну здійснювати реформи у правосудді й боротися з корупцією, а також співпрацювати з МВФ.
Пан Байден назвав корупцію "раковою пухлиною" і "інструментом проти України", який використовує Росія.
"І якщо ви продовжуватиме домагатися поступу... я вам гарантую, що американський народ підтримуватиме вас", - підсумував Джо Байден.
Президент Порошенко під час візиту пана Байдена заявив, що українська влада готова до плідної співпраці із новою адміністрацією США.
"Сподіваюся, що і надалі українське питання буде об'єднувати увесь американський політикум, і надалі українське питання буде залишатися серед пріоритетних", - заявив президент Порошенко.
"Нинішня агресивна Росія", як висловився Петро Порошенко, є пріоритетною загрозою і для США, і для України. "Росія вторглася на територію України, окупувавши частину Донбасу і Крим. Крим - це Україна, і ми вдячні за те, що представники нової адміністрації чітко стоять на цих позиціях", - заявив Петро Порошенко.
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Він привітав "перші обнадійливі сигнали" щодо України з боку представників адміністрації Дональда Трампа - кандидата у держсекретарі Рекса Тіллерсона і кандидата у міністри оборони Джеймса Меттіса.
При цьому він наголосив, що санкції проти РФ мають залишатися чинними до втілення Мінських угод і повернення Криму під контроль України.