СТБ обіцяє звільнити винних у появі російських військових у "Битві екстрасенсів"

Телеканал СТБ вибачився за показ російських військових, які зізналися, що воювали на Донбасі, в ефірі програми "Битва екстрасенсів" і пообіцяв звільнити працівників, які допустили вихід її в ефір.

Програма вийшла в ефір увечері 15 січня.

Окрім того, канал ухвалив рішення припинити показ програми виробництва російського каналу ТНТ.

Про це голова правління ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" Володимир Бородянський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Росія і Україна з вини Росії ворогують, російські військові присутні на Донбасі, Росія анексувала Крим. Показ програми з моральної точки зору неприпустимий. Мені соромно. Я вибачаюся перед телеглядачами", - написав він.

"Битва екстрасенсів" є досить популярною на каналі, власником якого є відомий бізнесмен і меценат Віктор Пінчук. СТБ не один рік поспіль показує "Битву" власного виробництва, проте час від часу демонструє російську версію, яка раніше транслювалася на каналі ТНТ.