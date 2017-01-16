Авіакатастрофа під Бішкеком: загинули 37 людей

Копирайт изображения Reuters Image caption Щонайменше 15 будинків зруйновані внаслідок катастрофи

Турецький вантажний літак Boeing 747 упав на дачне поселення під ‎Бішкеком - столицею Киргизстану.

Через це загинули 37 людей, зокрема діти. Більшість жертв були мешканцями селища.

Загинули і чотири члени екіпажу літака. Одного з пілотів знайшли на місці катастрофи живим, але він помер по дорозі в лікарню.

Через авіакатастрофу зруйновані чи ‎пошкоджені понад 32 будинки.

Літак здійснював рейс із Гонконгу в Стамбул і мав зробити зупинку в аеропорту Манас у ‎Бішкеку, але зазнав катастрофи під час посадки.

На місці падіння почалася пожежа. ‎Внаслідок інциденту аеропорт закрили.

‎"Літак намагався здійснити посадку із заходу на схід, але з якихось причин не зміг цього зробити і, ймовірно, хотів піти на друге коло. В момент падіння в районі аеропорту спостерігалися погані погодні умови", - повідомила РИА Новости представник МНС Мухаммед Сваров.‎

Авіакатастрофа сталася близько 07:31 за місцевим часом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада каже, що кількість загиблих може ще зрости

Видимість була дуже низькою ‎через густий туман, проте причина катастрофи поки що невідома.‎