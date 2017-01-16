Авіакатастрофа під Бішкеком: загинули 37 людей
Турецький вантажний літак Boeing 747 упав на дачне поселення під Бішкеком - столицею Киргизстану.
Через це загинули 37 людей, зокрема діти. Більшість жертв були мешканцями селища.
Загинули і чотири члени екіпажу літака. Одного з пілотів знайшли на місці катастрофи живим, але він помер по дорозі в лікарню.
Через авіакатастрофу зруйновані чи пошкоджені понад 32 будинки.
Літак здійснював рейс із Гонконгу в Стамбул і мав зробити зупинку в аеропорту Манас у Бішкеку, але зазнав катастрофи під час посадки.
На місці падіння почалася пожежа. Внаслідок інциденту аеропорт закрили.
"Літак намагався здійснити посадку із заходу на схід, але з якихось причин не зміг цього зробити і, ймовірно, хотів піти на друге коло. В момент падіння в районі аеропорту спостерігалися погані погодні умови", - повідомила РИА Новости представник МНС Мухаммед Сваров.
Авіакатастрофа сталася близько 07:31 за місцевим часом.
Видимість була дуже низькою через густий туман, проте причина катастрофи поки що невідома.