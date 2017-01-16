Копирайт изображения УНІАН Image caption Віктор Пінчук та Петро Порошенко під час 12-ї Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві

Президент Петро Порошенко візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, однак не має наміру відвідувати там "український сніданок", організований фондом бізнесмена Віктора Пінчука.

"Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі. Але брати участі у сніданку, організованому Віктором Пінчуком він не буде", - написав у Facebook речник глави держави Святослав Цеголко.

Причини такого рішення він не пояснив.

Водночас віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка також повідомила, що не відвідуватиме сніданок, розповіла про причини такого рішення.

За її словами, ідеї, висловлені Віктором Пінчуком у статті для Wall Street Journal щодо можливого призупинення процесу євроінтеграції України та домовленостей з Росією про Крим "взяла на озброєння російська пропаганда".

"Вона намагається демонструвати, нібито частина української еліти готова відмовитися і від Криму з Донбасом, і від інтеграції в ЄС і НАТО заради примирення з агресором. Це робиться, щоб поставити під сумнів нашу єдність", - написала урядовець у Facebook.

"Враховуючи все це, український сніданок може бути використаний для легітимізації цієї дискусії. А тому сам факт моєї участі у ньому може виглядати як частина цього процесу", - пояснила Іванна Климпуш-Цинцадзе.