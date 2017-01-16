Сина обраного президента Гамбії загриз собака

Копирайт изображения AFP Image caption Адама Барроу виграв вибори минулого року, але чинний президент не визнав своєї поразки

Восьмирічний син обраного президента Гамбії Адама Барроу помер після укусів собаки.

Повідомляють, що хлопчик на ім'я Хабібу Барроу помер по дорозі в лікарню у неділю в Манджаї, неподалік гамбійської столиці Банжул.

Пан Барроу не зміг приїхати на похорон сина, бо йому порадили залишатися в Сенегалі заради безпеки.

Пан Барроу виграв вибори ще минулого року, але чинний поки що президент Ях'я Джамме не визнав його перемоги.

Африканська регіональна організація ЕКОВАС попросила пана Барроу залишатися в Сенегалі до четверга, коли має відбутися його інавгурація.

Пан Барроу - правовірний мусульманин, який, за повідомленням ЗМІ, одружений з двома жінками і має п'ятьох дітей.