Копирайт изображения Peter Gibbs Image caption "Галлей-ІV" - перша мобільна антарктична станція, зараз її переміщують подалі від океану

Британська антарктична служба (БАС) вирішила тимчасово залишити і законсервувати станцію "Галлей-VІ" через небезпечні тріщини, які з'явилисяпоруч в льодовику.

Як повідомляє кореспондент BBC Science Джонатан Амос, причиною такого рішення став розлом, який виявили за 17 км на схід від бази. Його знайшли 31 жовтня і тому назвали "Гелловінівською тріщиною".

Довжина розламу - більш ніж 40 км.

У БАС відзначають, що наразі безпосередньої небезпеки для станції і людей на ній немає, та якщо тріщина почне збільшуватися під час антарктичної зими, то допомогти полярникам буде вкрай складно.

Передбачити, як саме буде поводитися розлам, науковці наразі не можуть, але вони розмістили на кожному з його країв сенсори, за допомогою яких можуть спостерігати за ситуацією.

"За умов непередбачуваності та неможливості щось вдіяти взимку - без авіації на континенті, у темноті та сильному холоді - ми вирішили, що буде розсудливо забрати весь персонал, планово закрити станцію і повернутися туди наступного літа", - розповів BBC News директор з операцій БАС капітан Тім Стокінз.

Копирайт изображения BAS Image caption Раніше у районі станції виявили ще одну величезну тріщину, через що базу переносять на нову дислокацію

На станції "Галлей" було заплановано залишити на зимівлю близько 20 полярників, які би спостерігали за сонячною активністю, "озоновою дірою" і кліматом.

Тепер у Британській антарктичній службі мають вирішити, які з досліджень можна продовжувати автоматично на законсервованій станції, а які доведеться призупинити.

"Галлей-VІ" - найперша в Антарктиці мобільна дослідницька станція.

Її вісім з'єднаних між собою блоків схожі на великі і яскраві вагони потяга. У разі пожежі їх можна швидко роз'єднати, щоб зупинити вогонь.

Вагони спираються на гідравлічні опори, які стоять на велетенських восьмиметрових лижах: відповідно, їх можна роз'єднати, перетягнути бульдозером на нове місце і зібрати заново.

Наразі триває процес переміщення станції на нове місце подалі від океану - на такий крок довелося піти через іншу величезну тріщину, яка могла "відколоти" базу від континенту. Саме неподалік нової дислокації і виявили інший небезпечний розлам.

А здійснити інший етап транспортування бази до настання холодів і антарктичної ночі вже неможливо.