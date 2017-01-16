Британську антарктичну станцію “Галлей” залишать через тріщину в льодовику
Британська антарктична служба (БАС) вирішила тимчасово залишити і законсервувати станцію "Галлей-VІ" через небезпечні тріщини, які з'явилисяпоруч в льодовику.
Як повідомляє кореспондент BBC Science Джонатан Амос, причиною такого рішення став розлом, який виявили за 17 км на схід від бази. Його знайшли 31 жовтня і тому назвали "Гелловінівською тріщиною".
Довжина розламу - більш ніж 40 км.
У БАС відзначають, що наразі безпосередньої небезпеки для станції і людей на ній немає, та якщо тріщина почне збільшуватися під час антарктичної зими, то допомогти полярникам буде вкрай складно.
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Передбачити, як саме буде поводитися розлам, науковці наразі не можуть, але вони розмістили на кожному з його країв сенсори, за допомогою яких можуть спостерігати за ситуацією.
"За умов непередбачуваності та неможливості щось вдіяти взимку - без авіації на континенті, у темноті та сильному холоді - ми вирішили, що буде розсудливо забрати весь персонал, планово закрити станцію і повернутися туди наступного літа", - розповів BBC News директор з операцій БАС капітан Тім Стокінз.
На станції "Галлей" було заплановано залишити на зимівлю близько 20 полярників, які би спостерігали за сонячною активністю, "озоновою дірою" і кліматом.
Тепер у Британській антарктичній службі мають вирішити, які з досліджень можна продовжувати автоматично на законсервованій станції, а які доведеться призупинити.
"Галлей-VІ" - найперша в Антарктиці мобільна дослідницька станція.
Її вісім з'єднаних між собою блоків схожі на великі і яскраві вагони потяга. У разі пожежі їх можна швидко роз'єднати, щоб зупинити вогонь.
Вагони спираються на гідравлічні опори, які стоять на велетенських восьмиметрових лижах: відповідно, їх можна роз'єднати, перетягнути бульдозером на нове місце і зібрати заново.
Наразі триває процес переміщення станції на нове місце подалі від океану - на такий крок довелося піти через іншу величезну тріщину, яка могла "відколоти" базу від континенту. Саме неподалік нової дислокації і виявили інший небезпечний розлам.
А здійснити інший етап транспортування бази до настання холодів і антарктичної ночі вже неможливо.