ЄСПЛ: заборона всиновлювати російських дітей у США - незаконна

Заборона на всиновлення російських дітей для громадян США призводить до незаконної дискримінації, постановив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

Таким чином, ЄСПЛ задовольнив позови 45-ти американських громадян і 27-ти сиріт з Росії, подані проти так званого "закону Діми Яковлєва", ухваленого в Росії.

Закон, що отримав назву по імені російської дитини, яка загинула у США через три місяці після всиновлення, був ухвалений наприкінці 2012 року.

Позивачі, які звернулися до ЄСПЛ, тоді перебували на завершальній стадії процедур всиновлення дітей. Багатьом із цих дітей була потрібна спеціалізована медична допомога, йдеться у повідомленні на сайті суду.

На думку ЄСПЛ, російська влада порушила статтю 14 Європейської конвенції про заборону дискримінації і статтю 8 про повагу сімейного життя.

Згідно з рішенням суду, Росія повинна виплатити кожній сімейній парі, яка не змогла оформити усиновлення, компенсацію в три тисячі євро, а також 600 доларів судових витрат.

Росія оскаржить рішення ЄСПЛ.

"Ми уважно вивчимо це рішення і, безумовно, будемо його оскаржувати у Великій палаті (ЄСПЛ)", - сказав радіостанції "Эхо Москвы" заступник міністра юстиції Георгій Матюшкін.