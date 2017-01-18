Тисячі туристів повертають із Гамбії

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Тисячі британських відпочивальників повернуться додому через ризик заворушень у Гамбії.

Умови подорожей змінило міністерство закордонних справ.

Спочатку додому повернуться 985 людей, які подорожували за "святковою пропозицією".

Ще 2500 пасажирів відлетять "першим доступним рейсом" із західно-африканської країни.

У заяві турфірми Thomas Cook зазначили: "Ми складемо програму додаткових рейсів у аеропорті Банжул протягом наступних 48 годин, аби привести 985 британських клієнтів, які наразі перебувають на відпочинку в Гамбії, також буде чотири додаткових рейси в середу 18 січня".

Туристична компанія посилає спеціальну команду, аби здійснити перший політ із Великобританії та забезпечити додаткову підтримку клієнтів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ях'я Джамме, президент Гамбії

Президент Гамбії Ях'я Джамме оголосив про введення надзвичайного стану за день до закінчення його повноважень.

Він засудив "надзвичайне" іноземне втручання до справ його країни і до президентських виборів у грудні.

Місцеві представники влади безуспішно намагалися переконати пана Джамме передати владу Адаму Барроу, який виграв на виборах.

У середу президенту Гамбії подовжили повноваження на 90 днів.

Втім, місцеві лідери пригрозили застосувати військову силу, аби відправити пана Джамме у відставку, якщо він відмовлятиметься передати владу обраному президенту Адаму Барроу.

Пан Барроу є забудовником і має успішний бізнес, колись він працював охоронцем в магазині Argos у північній частині Лондона.