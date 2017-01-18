Римське метро призупинили через землетрус

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Пасажирів римського метро та учнів деяких шкіл італійської столиці евакуювали після серії землетрусів, які сталися у центральній частині Італії.

У середу вранці в італійських областях Лаціо, Абруццо і Марке протягом години було три сильні землетруси магнітудою від 5,3 до 5,7.

Повідомляється, що жителі міста Аквіл у паніці вибігали на вулицю. У 2009 році місто було майже повністю зруйноване через землетрус. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в місті Аматріче зруйнована дзвіниця, яка була пошкоджена ще від торішніх підземних поштовхів.

Землетрус відчували в Римі, який знаходиться приблизно за 100 кілометрів від епіцентру. Про жертви не повідомляли.

Місцева влада повідомляє, що збитки від землетрусу буде непросто порахувати через сильні снігопади, які ускладнюють рух транспорту в центральній Італії.

Через землетрус в Італії в серпні минулого року загинули близько 300 людей, декілька тисяч будинків зруйновано. Міста Аматріче і Пескара-дель-Тронто постраждали найбільше.

Ще один сильний землетрус був у жовтні минулого року.