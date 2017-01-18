Британська розвідка шукає кіберагентів серед дівчаток-підлітків

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Дівчата-підлітки, які проводять багато часу в інтернеті та соцмережах, можуть стати розвідницями майбутнього. На це сподівається британське розвідувальне агентство.

Центр урядового зв'язку (GCHQ) веде радіоелектронну розвідку і забезпечує захист інформації органів уряду і армії.

Тепер він оголосив про новий конкурс, щоб залучити більше тінейджерів у сферу кібербезпеки. Дівчатка у віці від 13 до 15 років візьмуть участь в тестах на логіку і кодування, створення мереж і криптографії.

Зараз жінки складають лише 10% від загальної кількості співробітників служб кібербезпеки в усьому світі, говорять представники спецслужби.

Змагання є частиною національної стратегії кібербезпеки, яку оголосили в листопаді минулого року. Вона розрахована на п'ять років. Організацією займеться новий Національний центр з кібербезпеки (NCSC).

Об'єднавшись в команди по чотири людини, юні учасниці змагання будуть виконувати завдання в дистанційному режимі на своїх комп'ютерах. З кожним новим етапом складінсть завдання буде зростати.

10 груп з найвищою кількістю балів запросять до фіналу змагання під назвою CyberFirst (КіберПерший), який пройде в Лондоні. Їм потрібно буде справитися зі складною кіберзагрозою.

Команда-переможниця отримає комп'ютерне обладнання для своєї школи вартістю в 1 000 фунтів, а також індивідуальні призи.

"Перші кроки"

Національний центр з кібербезпеки (NCSC) створили як основне агентство для відбиття кіберзагроз. Його співробітники також займаються аналізом і консультаціями.

За словами прес-секретаря NCSC, "жінки можуть і вже вносять величезний вклад у справу кібербезпеки, це змагання може надихнути багатьох зробити перші кроки в цій динамічній і гідній кар'єрі".

"Я працюю разом з деякими воістину талановитими жінками, які допомагають захищати Британію від самих різних онлайн-загроз, - каже директор Центру урядового зв'язку Роберт Ханніган. - Змагання CyberFirst для дівчаток допоможе командам підлітків зазирнути в цей хвилюючий світ і дасть їм прекрасну можливість використати нові навички".