Суд Південної Кореї відмовився заарештовувати голову Samsung

Копирайт изображения Reuters Image caption Після того, як у його батька і президент компанії Лі Гон Хі стався інфаркт, Лі Чже Єн вважається фактичним головою корпорації Samsung

Cуд Південної Кореї відхилив запит на арешт віце-президента компанії Samsung Лі Чже Єна. Він вважається причетним до корупційного скандалу довкола подруги президента країни.

Суддя дійшов до висновку, що достатніх підстав для арешту 48-річного Лі Чже Єна - фактичного голови компанії Samsung - немає.

Слідство вважає, що компанія за особистим розпорядженням Лі Чже Єна незаконно перераховувала великі суми на рахунки фондів, підконтрольних близькій подрузі президента Чхве Сун Сіль.

Раніше слідство встановило, що Чхве Сун Сіль незаконно змушувала великий бізнес вносити багатомільйонні пожертви в два пов'язані з нею неурядові фонди. Саме з розслідування діяльності цих фондів почався корупційний скандал, який призвів до оголошення імпічменту президенту країни Пак Кин Хе.

Про рішення суду стало відомо близько 5 ранку за місцевим часом, після чого топ-менеджер Samsung зміг повернутися додому. Він чекав рішення під вартою протягом 12 годин після завершення слухань.

У компанії Samsung заявили, що вдячні суду за рішення відхилити запит на арешт Лі Чже Єна.

Минулого тижня його викликали в прокуратуру на допит, який тривав 22 години. Слідство вважає, що компанія Samsung перераховувала пожертви в некомерційні фонди, підконтрольні подрузі президента Чхве Сун Сіль, в обмін на заступництво керівництва країни.

За даними слідства, найбільшим з "донорів" був концерн Samsung, який передав кілька мільйонів доларів безпосередньо подрузі президента на навчання її дочки верховій їзді в Німеччині.

Чи Чже Ен формально обіймає посаду віце-президента Samsung. Однак після того, як у його батька і президент компанії Лі Гон Хі стався інфаркт, Лі Чже Ен вважається фактичним головою корпорації.