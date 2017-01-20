У Жулянах в літаку знайшли ящики зі складовими для зброї і авіатехніки

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У "Жулянах" під час огляду багажного відділення літака прикордонники знайшли 17 ящиків комплектуючих до літаків та зброї.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби на офіційному сайті.

"У трьох ящиках виявлено комплектуючі, які, швидше за все, належать до складових протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот". У решті ящиків містилися комплектуючі до літаків", - йдеться в повідомленні.

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Ящики знайшли в літаку, який прямував до Ірану.

Вантаж не мав супровідних документів і не був зареєстрований в бортовому журналі.

Як повідомляє ДПС, екіпаж запевняв, що в ящиках - ремонтні комплекти для літака, а необліковані вони через неуважність.