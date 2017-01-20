Смертельна лавина в Італії: жорстокий збіг

Копирайт изображения Reuters Image caption Рятувальникам довелось діставатись до готелю "Рігопіано" через снігові завали

Спочатку - кілька днів сильних снігопадів, потім - серія потужних підземних поштовхів. Збіг двох цих чинників призвів до трагедії в італійській провінції Пескара у регіоні Абруццо.

У середу на цій ділянці Апеннінських гір відбулись чотири поштовхи магнітудою 5, які стались один за одним упродовж чотирьох годин.

Схоже, що саме вони викликали снігову лавину, яка накрила готель "Рігопіано" у курортній зоні Гран-Сассо. Більшість мешканців готелю загинули.

Снігові завали заблокували дороги, і рятувальникам не одразу вдалося дістатись до готелю.

Передбачити землетрус - доволі складне завдання, проте сейсмологи припускали, що в цьому регіоні центральної Італії рано чи пізно відбудуться сильні підземні поштовхи.

Те, що ми бачимо, - це класичний випадок заповнення розломів, коли ослаблені попередніми поштовхами сусідні зони обвалюються за лінією розлому.

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Через Апенніни проходять багато різних видів розломів, які приховані під горами. Проте найпомітнішим є два сусідніх розломи - Лага і Ветторе.

Потужний землетрус у серпні магнітудою 6,2, який забрав життя 299 людей, відбувся на північному кінці Лаги. Це призвело до подальшого розриву пласту північніше у напрямку Ветторе.

Серія землетрусів, які відбулись у жовтні, додали ще більше руйнувань до того, що залишилось від Ветторе. При чому напруга на пласти, як кажуть сейсмологи, поширилась не тільки на північ, але і на південь від серпневого катаклізму.

Саме на цей район складних розломів за останні кілька діб припали близько десятка підземних поштовхів магнітудою 4 та 5.

У 2009 році ця ж зона зазнала руйнувань від найпотужнішого за останні роки землетрусу магнітудою 6,3 в містечку Аквіла, яке розташоване значно південніше.

Копирайт изображения HOTEL RIGOPIANO Image caption Готель "Рігопіано"

Тиск на пласти і розлами у цій зоні йшов і з півночі, і з півдня.

Доктор Річард Волтерс, який співпрацює з центром нагляду і моделювання землетрусів, вулканів і тектоніки (Comet), каже, що попередні моделі, розроблені його групою і геофізиками в Італії, вказували на одні й ті самі можливі сценарії.

"Є загальне розуміння, що, коли при землетрусі відбувається зсув пласту, посилення напруги передається на сусідні розломи та прискорює обрушення навколишніх порід", - сказав Волтерс в інтерв'ю ВВС.

За його словами, "було зрозуміло, що після землетрусу в Аквілі в 2009 році південний кінець розлому Лага вже був на межі обвалення, цей процес прискорився, коли напруга від серпневих та жовтневих землетрусів поширилась на північ".

"Тому не дивно, що ця зона опинилась наступною у серії поштовхів. Можливо, що тепер вони підуть на спад, і найближчим часом потужного землетрусу не буде. Проте, боюсь, що просто неможливо повністю виключити можливість великого катаклізму", - вважає експерт.

Копирайт изображения AFP Image caption Землетрус в Аквілі 2009 року був передвісником чинних підземних поштовхів

"На жаль, землетруси відбуваються сконцентровано - як у часі, так і в просторі. Це їхня природа", - каже доктор Волтерс.

"Історія Апеннін, одного з найкрасивіших регіонів Італії, підтверджує це. Згадайте події 1997 року, і якщо хочете, копніть глибше в 1703 рік", - зауважує експерт.

Чому саме Італія?

Загалом сейсмічні проблеми Італії зумовлені потужним зіткненням двох тектонічних плит - Африканської та Євразійської.

Проте, якщо поглянути на специфічні особливості будь-якого землетрусу, картина стає складнішою.

На захід від Італії, між материком та Сардинією з Корсикою, лежить Тірренське море. Воно являє собою тектонічну улоговину, і в центральній частині сягає глибини у 4 тисячі метрів.

В районі цього моря проходить сейсмічний розлом між Європою та Африкою, який поступово розширюється.

Якщо додати до цього рух пластів в Адріатиці, де підземна кора рухається проти годинникової стрілки, то перед нами вимальовується диявольськи складна картина.

Всі ці потужні сили одночасно штовхають і тягнуть Італію у різні боки.

Вчені кажуть, що тектонічні плити під Апеннінами розходяться зі швидкістю приблизно 3 мм на рік.