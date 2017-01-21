Сотні тисяч вийшли на "Жіночий марш" у Вашингтоні
Сотні тисяч людей зібралися на "Жіночий марш" у Вашингтоні - протест проти нового президента США Дональда Трампа. Аналогічні акції проходили в суботу у 600 містах по всьому світу.
Раніше організатори заявляли, що очікують близько 200 тисяч учасників у Вашингтоні, проте тепер кажуть, що очікують до півмільйона людей - більше, ніж зібралося на церемонію інавгурацію Дональда Трампа, що проходила у Вашингтоні напередодні, повідомляє Washington Post.
Акція проходила у понад 300 містах по всій Америці - від Нью-Йорка до Сієтла.
Мета "Жіночого маршу" - привернути увагу до прав жінок, які, як вважають активісти, опинилися під загрозою за нової американської адміністрації.
"Риторика минулих виборів образила, демонізувала і залякала багатьох із нас, - заявили організаторки вашингтонського маршу. - "Жіночий марш" у Вашингтоні надішле прямий месседж нашому новому уряду у його перший день роботи і всьому світові, що права жінок - це права людей".
"Це не концерт, не парад і не вечірка. Це акт спротиву", - заявила одна із організаторок акції Таміка Маллорі.
За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й залучити "людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".
На акцію у Вашингтоні прийшли низка знаменитостей - як-от акторка Скарлет Йохансон, співачка Кеті Перрі, комедіантка Емі Шумер та режисер-документаліст Майкл Мур.
Під час своєї промови пан Мур розірвав примірник номеру Washington Post зі словами: "Заголовок каже: "Трамп перейняв владу". Я так не думаю. Влада тут. Більшість Америки тут. Ми - більшість".
Багато учасниць і учасників протесту одягли на себе рожеві шапки й капелюхи.
Головна суперниця Дональда Трампа на президентських виборах - кандидатка від демократів Гілларі Клінтон підтримала протестувальників у Вашингтоні у своєму Twitter. "Дякую за те, що стаєте, говорите і йдете маршем за наші цінності. Це важливо, як ніколи. Я справді вірю, що ми завжди Сильніші Разом", - написала пані Клінтон.
"Глобальні проблеми"
Подібні анти-трампівські протести уже пройшли у Австралії, Новій Зеландії та низці міст Азії, як-от у Бангкоку. У Лондоні марш зібрав тисячі прибічників. Акції пройшли також у Белфасті, Кардіффі, Единбурзі, Ланкастері і Ліверпулі.
За словами однієї із організаторів маршу у австралійському Сіднеї Мінді Фрайбенд, "ненависть, фанатизм, дискримінація, упереджена політика - це не лише американські проблеми, це глобальні проблеми".
"Усе, що ми цінуємо, може зникнути. Час висловити свої думки і переживання і зробити усе від нас залежне, щоб врятувати цінності, які ми плекаємо в Америці", - заявив учитель мистецтв із Америки Білл Шолер на протесті, що пройшов у Токіо.
Напередодні Вашингтоні після церемонії інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні протест проти нового президента обернувся сутичками.
Кілька сотень активістів у масках, чорному одязі і з чорними анархістськими прапорами, прийшли маршем біля місця інавгурації. Дехто з них почав бити вітрини та перекидати смітники.
Правоохоронці застосували перцевий газ і затримали понад 200 активістів. Шестеро поліцейських зазнали поранень.