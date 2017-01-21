Сотні тисяч вийшли на "Жіночий марш" у Вашингтоні

Копирайт изображения Reuters Image caption Символ "Жіночого шапку" - в'язана рожева шапка

Сотні тисяч людей зібралися на "Жіночий марш" у Вашингтоні - протест проти нового ‎президента США Дональда Трампа. Аналогічні акції проходили в суботу у 600 містах по всьому ‎світу.‎

Раніше організатори заявляли, що очікують близько 200 тисяч учасників у Вашингтоні, проте ‎тепер кажуть, що очікують до півмільйона людей - більше, ніж зібралося на церемонію ‎інавгурацію Дональда Трампа, що проходила у Вашингтоні напередодні, повідомляє Washington ‎Post.‎

Акція проходила у понад 300 містах по всій Америці - від Нью-Йорка до Сієтла. ‎

Мета "Жіночого маршу" - привернути увагу до прав жінок, які, як вважають ‎активісти, ‎опинилися під загрозою за нової американської адміністрації.‎

Це не концерт, не парад і не вечірка. Це акт спротиву Таміка Маллорі, організаторка "Жіночого маршу"

‎"Риторика минулих виборів образила, демонізувала і залякала багатьох із нас, - ‎заявили ‎організаторки вашингтонського маршу. - "Жіночий марш" у Вашингтоні надішле прямий ‎месседж ‎нашому новому уряду у його перший день роботи і всьому світові, що права жінок - ‎це права ‎людей".‎

‎"Це не концерт, не парад і не вечірка. Це акт спротиву", - заявила одна із організаторок акції ‎Таміка Маллорі.‎

За словами організаторів, протест має на меті відстояти права не лише жінок, а й ‎залучити ‎‎"людей усіх гендерів, рас, культур, політичних вподобань і походжень".‎

На акцію у Вашингтоні прийшли низка знаменитостей - як-от акторка Скарлет Йохансон, ‎співачка Кеті Перрі, комедіантка Емі Шумер та режисер-документаліст Майкл Мур.‎

Під час своєї промови пан Мур розірвав примірник номеру Washington Post зі словами: ‎‎"Заголовок каже: "Трамп перейняв владу". Я так не думаю. Влада тут. Більшість Америки тут. Ми ‎‎- більшість".‎

Багато учасниць і учасників протесту одягли на себе рожеві шапки й капелюхи.

Головна суперниця Дональда Трампа на президентських виборах - кандидатка від демократів ‎Гілларі Клінтон підтримала протестувальників у Вашингтоні у своєму Twitter. "Дякую за те, що ‎стаєте, говорите і йдете маршем за наші цінності. Це важливо, як ніколи. Я справді вірю, що ми ‎завжди Сильніші Разом", - написала пані Клінтон.

Копирайт изображения Reuters Image caption На протесті у Вашингтоні бачили екс-держсекретаря США Джона Керрі

Копирайт изображения Reuters Image caption Громадський транспорт Вашингтона був забитий вщент людьми, що добиралися на марш

‎"Глобальні проблеми"‎

Подібні анти-трампівські протести уже пройшли у Австралії, Новій Зеландії та низці міст Азії, як-‎от у Бангкоку. ‎ У Лондоні марш зібрав тисячі прибічників. Акції пройшли також у Белфасті, Кардіффі, Единбурзі, ‎Ланкастері і Ліверпулі.‎

Ненависть, ‎фанатизм, дискримінація, упереджена політика - це не лише американські проблеми, це ‎глобальні проблеми Мінді Фрайбенд, організаторка "Жіночого маршу" у Сіднеї

За словами однієї із організаторів маршу у австралійському Сіднеї Мінді Фрайбенд, "ненависть, ‎фанатизм, дискримінація, упереджена політика - це не лише американські проблеми, це ‎глобальні проблеми".‎

‎"Усе, що ми цінуємо, може зникнути. Час висловити свої думки і переживання і зробити усе від ‎нас залежне, щоб врятувати цінності, які ми плекаємо в Америці", - заявив ‎учитель мистецтв із Америки Білл Шолер на протесті, що пройшов у Токіо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Плакат на протесті у Барселоні

Копирайт изображения PA Image caption У Лондоні "Жіночий марш" зібрав тисячі людей

Копирайт изображения EPA Image caption "Мости, а не стіни", - написано на плакаті, який тримає одна із учасниць "Жіночого маршу" в Бангкоку

Копирайт изображения EPA Image caption Протест у Сіднеї

Напередодні Вашингтоні після церемонії інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні протест проти нового президента обернувся сутичками.

Кілька сотень активістів у масках, чорному одязі і з чорними анархістськими ‎прапорами, прийшли маршем біля місця інавгурації. Дехто з них почав бити вітрини ‎та перекидати смітники.‎

‎Правоохоронці застосували перцевий газ і затримали понад 200 активістів. Шестеро ‎поліцейських зазнали поранень.‎