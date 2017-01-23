Після від’їзду екс-лідера Гамбії з бюджету зникло $11 млн

Копирайт изображения Reuters Image caption За даними місцевих ЗМІ, екс-президент завантажив у літак кілька дорогих авто та інші предмети розкоші

Більше 11 млн доларів зникло з державної скарбниці Гамбії після від'їзду колишнього президента країни Ях'ї Джамме. Про це повідомив радник нового лідера держави Май Ахмад Фетт.

"Казна фактично порожня. Це підтвердили технічні фахівці міністерства фінансів і центробанку Гамбії", - заявив радник.

За його словами, лише за останні два тижні Ях'я Джамме вивів з країни понад 11 млн доларів.

ВВС не може підтвердити ці дані з незалежних джерел.

У суботу екс-президент Гамбії, який займав пост глави держави більше 20 років, залишив країну після передачі влади на виборах новому президенту. Ним став опозиціонер Адама Берроу.

Копирайт изображения Reuters Image caption Новий президент Гамбії Адама Берроу очолював опозиціні сили, а раніше жив у Лондоні, де працював охоронцем

Очевидці повідомляють, що у літак, на якому полетів Ях'я Джамме, завантажили кілька дорогих автомобілів та інші предмети розкоші.

При цьому Май Ахмад Фетт зазначив, що нова влада країни заборонила керівництву головного аеропорту Гамбії допускати на борт літака особисті речі колишнього президента.

За даними медіа, Ях'я Джамме зараз перебуває в Екваторіальній Гвінеї. Проте влада цієї країни не підтверджує це.

Перед виїздом екс-президент заявив, що відмовляється від боротьби за владу. До цього сусідній Сенегал ввів у Гамбію війська для врегулювання політичної кризи.

Новий президент Адам Берроу перебуває у Сенегалі й невідомо, коли він приїде до Гамбії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Колишній гамбійський очільник Ях'я Джамме полетів з країни після довгих переговорів щодо врегулювання політичної кризи

У грудні Ях'я Джамме відмовився визнати поразку на виборах у ході яких, згідно з офіційними даними, за Адаму Берроу проголосували 45,5% виборців. У той час як кандидатуру Ях'ї Джамме підтримали близько 36,7% тих, хто прийшов на дільниці.

Ях'я Джамме був президентом Гамбії від 1994 року. Правозахисники критикували Джамме за переслідування опозиції, журналістів і гей-спільноти.