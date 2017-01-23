СКР порушив справу проти росіян "з Правого сектора"

Image caption Один з фігурантів справи СКР - Олександр Валов (з мікрофоном) - на мітингу за надання іноземним добровольцям-учасникам АТО українського громадянства

Слідчий комітет Російської Федерації (СКР) порушив кримінальну справу проти п'ятьох громадян Росії, яких звинувачують у причетності до "Правого сектора".

"Отримані дані, що свідчать про причетність низки громадян Росії до діяльності екстремістської організації "Правий сектор", - повідомив СКР.

Зазначається, що справи порушені проти росіян Ігоря Чудинова, Геннадія Хамраєва, Георгія Стоцького, Романа Стригункова і Олександра Валова.

Їм інкримінують керівництво діяльністю екстремістською організацією та участь у ній.

"За даними слідства, всі п'ятеро росіян підтримують радикальні погляди, а також ідеї фашизму і націоналізму", - додають у СКР.

Там закликають росіян не брати участь "у різного роду авантюрах, локальних збройних конфліктах на боці заборонених екстремістських організацій".

Нова справа

Image caption За час конфлікту на Донбасі на боці України воювало і воює кілька десятків російських громадян

"Привіт нова кримінальна справа! Тепер, на думку Слідчого комітету РФ, я ще й керівник і учасник Правого сектора", - написав у Facebook один зі згаданих у повідомленні СКР - Олександр Валов.

Раніше він входив до складу полку "Азов".

Олександр Валов розповідав ВВС Україна, що у Росії на нього тиснули через опозиційну діяльність.

Тривалий час він намагається отримати українське громадянство, але постійно отримує відмови.

Слідчий комітет Росії періодично порушує справи проти людей, які брали чи беруть участь у конфлікті на Донбасі на боці України.

У листопаді російські слідчі заочно висунули звинувачення в обстрілі цивільних у Донецькій області двом українським офіцерам.

Їм інкримінували статтю про "застосування зброї масового ураження".

"Звинувачення Слідчого комітету РФ українських військових у начебто скоєних злочинах є черговою провокацією, спрямованою на дискредитацію захисників нашої держави", - сказав тоді у коментарі ВВС Україна речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Він також заявив, що цивільні страждає від обстрілів "російських військ".

Кремль послідовно заперечує присутність своїх кадрових військових на Донбасі, однак визнає участь у конфлікті на боці сепаратистів "російських добровольців".