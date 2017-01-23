У 2016 році українцям дали 1,3 млн запрошень на роботу у Польщу
За даними польського міністерства у справах сім'ї, праці та соцполітики, у 2016 році країна видала для громадян України близько 1,3 мільйона запрошень на тимчасову роботу.
Таку інформацію навели в офіційній відповіді прес-служби відомства, яку отримала ВВС Україна.
"За попередніми підрахунками, кількість дозволів на постійну працю для громадян України у 2016 році становить понад 125 тисяч, а число виданих запрошень на тимчасову працю - більше 1,3 мільйона", - йдеться у листі.
|Рік
|Постійні дозволи на працю
|Запрошення на тимчасову роботу
|2014
|26 315
|372 946
|2015
|50 465
|762 700
|I півріччя 2016 року
|42 650
|614 196
Остаточні дані за 2016 рік будуть доступні у лютому.
За офіційними даними, кількість дозволів на постійну роботу для українців у першому півріччі 2016 року становить понад 42 тисячі. У 2015 році таких дозволів за весь рік було 50 тисяч.
Кількість виданих запрошень на тимчасову роботу за перше півріччя 2016 - 615 тисяч. При цьому 2015 року за рік видали 762 тисячі.
У міністерстві зауважили, що кількість працівників, які реально приїхали на роботу до Польщі 2016 року, відрізнятиметься від кількості виданих запрошень.
По-перше, як пояснили у міністерстві, багато працівників могли отримати більше одного запрошення. Там порахували, що в середньому на одного працівника може бути 1,5 запрошення.
Крім того, деякі претенденти на роботу могли не отримати польську візу або не заїхали до країни.
З іншого боку, ця статистика не рахує громадян України, які не мають отримувати дозволів і вільно працюють у Польщі. Це ті, хто постійно проживає у Польщі, власники карти поляка, студенти та випускники очної форми навчання у країні.