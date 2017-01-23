У 2016 році українцям дали 1,3 млн запрошень на роботу у Польщу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українці масово їдуть на роботу в Польщу

За даними польського міністерства у справах сім'ї, праці та соцполітики, у 2016 році країна видала для громадян України близько 1,3 мільйона запрошень на тимчасову роботу.

Таку інформацію навели в офіційній відповіді прес-служби відомства, яку отримала ВВС Україна.

"За попередніми підрахунками, кількість дозволів на постійну працю для громадян України у 2016 році становить понад 125 тисяч, а число виданих запрошень на тимчасову працю - більше 1,3 мільйона", - йдеться у листі.

Рік Постійні дозволи на працю Запрошення на тимчасову роботу 2014 26 315 372 946 2015 50 465 762 700 I півріччя 2016 року 42 650 614 196

Остаточні дані за 2016 рік будуть доступні у лютому.

За офіційними даними, кількість дозволів на постійну роботу для українців у першому півріччі 2016 року становить понад 42 тисячі. У 2015 році таких дозволів за весь рік було 50 тисяч.

Кількість виданих запрошень на тимчасову роботу за перше півріччя 2016 - 615 тисяч. При цьому 2015 року за рік видали 762 тисячі.

У міністерстві зауважили, що кількість працівників, які реально приїхали на роботу до Польщі 2016 року, відрізнятиметься від кількості виданих запрошень.

Image caption Одна з сотень компаній-посередників, що влаштовують українців на роботу

По-перше, як пояснили у міністерстві, багато працівників могли отримати більше одного запрошення. Там порахували, що в середньому на одного працівника може бути 1,5 запрошення.

Крім того, деякі претенденти на роботу могли не отримати польську візу або не заїхали до країни.

З іншого боку, ця статистика не рахує громадян України, які не мають отримувати дозволів і вільно працюють у Польщі. Це ті, хто постійно проживає у Польщі, власники карти поляка, студенти та випускники очної форми навчання у країні.