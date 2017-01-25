Президент Франції зустрівся із лідерами ФАРК

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Президент Франції Франсуа Олланд зустрівся в Колумбії із лідерами ліворадикального угруповання ФАРК.

Разом із президентом Колумбії Хуаном Мануелем Сантосом він відвідав табір на заході країни. Пан Олланд запропонував фінансування програм розмінування територій та пошуку людей, які зникли.

Франція вже надає серйозну фінансову допомогу під час мирних переговорів між сторонами конфлікту.

Наприкінці листопада минулого року влада Колумбії підписала мирну угоду із повстанським угрупованням "Революційні збройні сили Колумбії" (ФАРК).

Збройне крило Комуністичної партії створили у 1964 році. Відтоді в країні тривала громадянська війна.

До 2002 року ФАРК налічувала 200 тисяч людей, а угрупування контролювало третину країни.

Конфлікт тривав 50 років і забрав життя понад 220 тисяч колумбійців і змусив кілька мільйонів людей залишити свій дім.