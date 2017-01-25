Трамп заявив про негайний початок будівництва стіни між США і Мексикою

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Президент США Дональд Трамп заявив, що його уряд негайно розпочне заходи із будівництва ‎стіни на кордоні із Мексикою.‎

Виступаючи у міністерстві національної безпеки, пан Трамп заявив, що стіна зупинить нелегальну ‎імміграцію до США і наркотрафік.‎

‎"Нація без кордонів - це не нація, - заявив Дональд Трамп. - Від сьогоднішнього дня США ‎повернуть контроль над своїми кордонами".

У середу Дональд Трамп підписав указ про будівництво "непрохідного фізичного бар'єру" ‎уздовж ‎кордону із Мексикою.‎

Він також підписав указ про позбавлення фінансування тих американських ‎міст, які є ‎притулками для нелегальних мігрантів (так звані "міста-притулки", ‎або ж sanctuary cities). ‎У таких містах нелегальних мігрантів не затримують.‎

Водночас генпрокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман заявив, що у президента Трампа не ‎вистачає конституційних повноважень, аби припинити фінансування міст і штатів, що підтримують ‎мігрантів.‎

‎"У президента США немає конституційних ‎повноважень урізати фінансування міст-притулків ‎тільки тому, що вони законно діяли для захисту ‎іммігрантів", - написав він у Twitter.‎

Збудувати 2000-мильну стіну вздовж мексиканського кордону було однією ‎з ‎ключових обіцянок Трампа під час виборчої кампанії.‎

‎"Ми говорили про це від самого початку", - сказав пан Трамп, ‎підписуючи ‎документ.‎‎

За словами політика, заплатити за це має Мексика. Будівництво пан ‎Трамп ‎оцінював у близько 8 млрд дол.‎

Натомість президент Мексики заявляв, що його країна цього не робитиме.‎‎‎