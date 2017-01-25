Трамп заявив про негайний початок будівництва стіни між США і Мексикою
Президент США Дональд Трамп заявив, що його уряд негайно розпочне заходи із будівництва стіни на кордоні із Мексикою.
Виступаючи у міністерстві національної безпеки, пан Трамп заявив, що стіна зупинить нелегальну імміграцію до США і наркотрафік.
"Нація без кордонів - це не нація, - заявив Дональд Трамп. - Від сьогоднішнього дня США повернуть контроль над своїми кордонами".
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У середу Дональд Трамп підписав указ про будівництво "непрохідного фізичного бар'єру" уздовж кордону із Мексикою.
Він також підписав указ про позбавлення фінансування тих американських міст, які є притулками для нелегальних мігрантів (так звані "міста-притулки", або ж sanctuary cities). У таких містах нелегальних мігрантів не затримують.
Водночас генпрокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман заявив, що у президента Трампа не вистачає конституційних повноважень, аби припинити фінансування міст і штатів, що підтримують мігрантів.
"У президента США немає конституційних повноважень урізати фінансування міст-притулків тільки тому, що вони законно діяли для захисту іммігрантів", - написав він у Twitter.
Збудувати 2000-мильну стіну вздовж мексиканського кордону було однією з ключових обіцянок Трампа під час виборчої кампанії.
"Ми говорили про це від самого початку", - сказав пан Трамп, підписуючи документ.
За словами політика, заплатити за це має Мексика. Будівництво пан Трамп оцінював у близько 8 млрд дол.
Натомість президент Мексики заявляв, що його країна цього не робитиме.