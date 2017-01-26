Тереза Мей: США і Британія можуть іти попереду всього світу

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У п'ятницю, пані Мей стане першим світовим лідером, який зустрінеться віч-на-віч із паном Трампом в Білому домі.

Вона їде до Філадельфії на зустріч із республіканцями за участю президента США.

Там пані Мей планує зробити заяву про те, що після "брекзиту" суверенна Британія хоче зміцнити зв'язки зі своїми "старими друзями".

Найімовірніші теми, які піднімуть під час переговорів: торгівлі після виходу з ЄС, безпеки і розвідки, а також співпраці із НАТО.

Пані Мей сказала, що її мета полягає в тому, аби налагодити історичний зв'язок між двома країнами, та підтримати спільні цінності і спільні інтереси.

Але прем'єр-міністр заявила, що "не боятиметься" відверто поговорити з паном Трампом про те, де вони не дійшли згоди. Особливо це стосується питань жінок і мусульман, про яких пан Трамп робив різкі заяви.

Зустріч Терези Мей одразу ж після інавгурації Дональда Трампа та запрошення до Білого дому, можна назвати "подвигом" прем'єра Британії.

Уряд Великої Британії прагне отримати вигоду від президента США у вигляді сильних особистих і ділових зв'язків, який підтримував "брекзит" і назвав його "розумним ходом".