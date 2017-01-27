Копирайт изображения Public domain Image caption Олександр Олесь буде похований у Києві

Українського письменника Олександра Олеся перепоховають у неділю у Києві. Про це ВВС Україна повідомили в адміністрації президента.

Літак з прахом Олександра Олеся та його дружини прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Раніше повідомлялось, що Олеся перепоховають на території Лук'янівського заповідника.

Кабмін виділив на транспортування і перепоховання Олександра Олеся 140 тис. грн.

Олександр Олесь (псевдонім Олександра Кандиби) помер 1944 року і був похований на Ольшанському кладовищі у Празі.

На початку січня виник скандал із примусовою ексгумацією його останків.

За повідомленнями, після ексгумації там поховали чеха українського походження, який донедавна платив ренту за могилу поета.

У 2014 році у соцмережах широко розійшовся вірш "Європа мовчала" Олександра Олеся, який багатьом на тлі гострої кризи здавався дуже сучасним і злободенним. Але написаний він був дуже давно - у 1931 році:

"Коли Україна за право життя

З катами боролась, жила і вмирала,

І ждала, хотіла лише співчуття,

Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі

Вся сходила кров'ю і слізьми стікала

І дружної помочі ждала собі,

Європа мовчала".