Українська вчена отримала престижну математичну премію

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Українська вчена Марина В'язовська отримала "Премію Салема 2016" - престижну математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень.

Премію пані В'язовській присудили за її відкриття світового рівня. Українка вирішила завдання про найщільніше пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм.

Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль розв'язали лише для просторів із трьома і менше вимірами.

У 1611 році німецький філософ та вчений Йоганн Кеплер поставив одне із найскладніших питань у математиці — задачу про найщільніше пакування куль. Через чотириста років у 2016 році це завдання розв'язала українка.

"У нас є ящик, і треба покласти у нього якомога більше куль однакового радіуса. Багато чого залежить від об'єму ящика. Нам треба знайти константу, залежність між об'ємом коробки та кількістю куль, які туди можна покласти", - пояснювала задачу про кулі вчена у інтерв'ю The Ukrainians

Марина В'язовська вивела точну формулу і зуміла запакувати кулі у 8-ми та 24-вимірному просторах.

Про практичну користь, яке може мати її рішення вчена розповідає так: "Ще в середині минулого століття вчені усвідомили, що задача про найщільніше пакування куль тісно пов'язана з теорією передачі інформації. Якщо ми передаємо сигнал по каналу, там завжди є шум. Наш сигнал ми можемо уявити як точку у багатовимірному просторі. Наприклад, у 24-вимірному. Можна уявити, що в багатовимірному просторі є велика коробка. У ній ми збираємо наші кодові слова. Ми хочемо, щоби вони були на великій відстані одне від одного. Тобто якщо один сигнал спотвориться, ми все одно не зможемо його переплутати з іншим. Бо той спотворений буде розташований неподалік від іншого, який ми послали. Якщо відстань між кодовими словами велика, ми можемо вгадати, який саме з наших сигналів спотворився. Ось така проста модель, яку запропонував Шеннон на початку 50-х років, пов'язує теорію кодування з упаковками куль".

Марина В'язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 та механіко-математичний факультет КНУ імені Шевченка.

У 2013 року вона здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію "Модулярні функції та особливі цикли". Зараз живе і працює у Берліні.