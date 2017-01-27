В Україні люди з гемофілією масово інфіковані - активісти

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В Україні пацієнти з гемофілією з 16 років у 99% інфіковані гепатитом С. Про це на прес-конференції заявив голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії Олександр Шміло.

За його словами, йдеться про інфікування ВІЛ, гепатит В, С через внутрішньовенне введення препаратів минулого століття (плазми, кріопреципітату).

"За нашими даними, в Україні пацієнти з гемофілією з 16 років у 99% інфіковані гепатитом С, майже 60% летальних випадків у хворих на гемофілію трапляються через цироз печінки, а не крововилив", - розповів голова правління Всеукраїнського товариства гемофілії.

Голова Львівської обласної організації ВТГ Андрій Висоцький акцентував, що у Львівській області проблема лікування гепатиту у дорослих, хворих на гемофілію, - катастрофічних розмірів.

"З осені 2016 року пацієнти не мають сучасних очищених препаратів для лікування гемофілії. В Україні немає централізованого постачання якісних препаратів для лікування гемофілії", - сказав пан Висоцький.

За його словами, хворі на гемофілію використовують препарати, через які дуже легко заразитися смертельними вірусними інфекціями.

Гемофілія - це важке генетичне захворювання, яке характеризується порушенням згортання крові.