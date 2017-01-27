Гончаренко заявляє, що депутата Кононенка отруїли ртуттю

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Кононенко є заступником голови фракції БПП у парламенті

Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявляє, ‎що заступника голови фракції Ігоря Кононенка отруїли ртуттю.‎

‎"Йде шквал дзвінків щодо отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда", - ‎написав він.‎

Про це також повідомляють українські ЗМІ із посиланням на власні джерела.‎

Зокрема, про це у написала головний редактор видання LB.ua Соня Кошкіна. За її ‎інформацією, отруєння сталося перед Новим роком.‎

При цьому, як повідомив у своєму Facebook пан Гончаренко, "із того, що сталося, він (Ігор Кононенко. - ‎Ред.) не хотів робити сенсацій, тому інформацію не розповсюджував".‎