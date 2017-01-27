Гончаренко заявляє, що депутата Кононенка отруїли ртуттю
Депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявляє, що заступника голови фракції Ігоря Кононенка отруїли ртуттю.
"Йде шквал дзвінків щодо отруєння Ігоря Кононенка. По-перше, це, на жаль, правда", - написав він.
Про це також повідомляють українські ЗМІ із посиланням на власні джерела.
Зокрема, про це у написала головний редактор видання LB.ua Соня Кошкіна. За її інформацією, отруєння сталося перед Новим роком.
При цьому, як повідомив у своєму Facebook пан Гончаренко, "із того, що сталося, він (Ігор Кононенко. - Ред.) не хотів робити сенсацій, тому інформацію не розповсюджував".