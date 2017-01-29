У Києві перепоховали останки Олександра Олеся

Image caption Панахиду у Володимирському соборі відвідало президентське подружжя

У Києві на Лук'янівському кладовищі перепоховали останки українського письменника Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби, прах яких на початку місяця ексгумували в Чехії.

Перед цим відбулася панахида у Володимирському соборі.

27 січня прах поета і його дружини доправили літаком з Чехії до Києва.

Олександр Олесь (псевдонім Олександра Кандиби) помер 1944 року у Празі і був похований на Ольшанському кладовищі.

На початку січня виник скандал із примусовою ексгумацією його останків.

Копирайт изображения Public domain Image caption Олександр Олесь - український поет і драматург, представник символізму

Олександр Олесь помер у 1944 році незабаром після того, як отримав повідомлення про загибель сина, поета Олега Ольжича.

До недавнього часу за могилою письменника доглядав і платив необхідну ренту уродженець України Володимир Михайлишин.

Але після смерті пана Михайлишина його син, як законний спадкоємець, вирішив поховати батька на місці могили Олеся.

Через це останки вирішили переправити до України і перепоховати там.