Роботи доглядатимуть за літніми людьми - вчені

Копирайт изображения Picasa Image caption Роботи Пеппер допомагатимуть доглядати за людьми, але не замінять людську опіку, кажуть учені

Людиноподібні роботи, обізнані з культурою і добре навчені доглядати за лежачими хворими, можуть допомогти в розв'язанні кризи з догляду за літніми людьми, кажуть учені.

Міжнародна команда працює над проектом вартістю 2 млн фунтів, щоб розробити роботів, які допомагатимуть опікуватися за тими, хто живе в будинках для людей похилого віку чи в притулках.

Роботи полегшуватимуть виконання щоденних обов'язків, таких як прийом ліків, а також даватимуть розраду тим, кому самотньо.

Вчені кажуть, це може зменшити навантаження на будинки для літніх та лікарні.

Дослідники з Університету Міддлсексу та Бедфордширського університету працюватимуть над створенням особистих соціальних роботів, відомих як роботи Пеппер, яких можна перепрограмовувати, щоб вони відповідали потребам конкретної людини, якій вони помагають.

Домашній робот

Дослідники сподіваються, що чутливих до культурних особливостей роботів удасться розробити протягом трьох років. Програму фінансують ЄС і японський уряд.

Професор Ірена Пападопулос, експерт з міжкультурного догляду за хворими, каже: "Оскільки люди стали жити довше, навантаження на системи охорони здоров'я зросло. Тільки Британії живуть 15 000 людей, яким понад 100 років, і їхня кількість лише зростатиме".

"Розумні роботи, здатні допомагати літнім людям, можуть зменшити навантаження на лікарні й будинки з догляду, а також поліпшити послуги з надання опіки вдома і збільшити кількість літніх людей, які бажають жити окремо і незалежно ні від кого, - веде далі вчена. - Йдеться не про те, щоб замінити людську підтримку, а щоб розширити і доповнити той догляд, який уже існує".

Вона уточнила, що спочатку такі роботи працюватимуть у закладах з опіки, а в майбутньому їхніми послугами зможуть скористатися літні люди, які живуть удома самі.

Гармонія людей і роботів

Роботів Пеппер виробляє компанія Softbank Robotics, і вони вже працюють у тисячах японських осель.

Аміт Хумар Панді, головний науковець компанії, сказав, що фірма хоче створити світ, у якому роботи гармонійно співіснуватимуть з людьми, роблячи життя більш технологічним, здоровішим, безпечнішим і щасливішим.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Схожі роботи вже працюють у багатьох японських лікарнях

Учені сподіваються, що нові роботи допоможуть поліпшити якість життя своїх підопічних, розважаючи їх і надаючи їм можливість активніше спілкуватися з родичами і зовнішнім світом за допомогою розумних пристроїв.

Вони вмітимуть підтримувати розмову мовленням і жестами, зможуть автономно рухатися і розпізнаватимуть, коли літній людині стало погано або вона відчуває біль.

Схожих роботів уже використовують у японських лікарнях, де вони виконують такі завдання, як припідняти пацієнта і подати йому їжу.

В останній рік проекту роботів тестуватимуть у британських будинках для літніх людей Advinia Healthcare.

Виконавчий директор компанії доктор Санджив Канорія каже, що фірма хоче зробити революційний крок у догляді за літніми людьми, надавши підтримку своїм працьовитим доглядачам.