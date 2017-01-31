"Вони звільняють собі поле бою" - житель Авдіївки

Копирайт изображения facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Image caption Руйнування після обстрілів Авдіївки

Мешканці Авдіївки розповіли ВВС Україна про обстріли житлових будинків, черги за хлібом і холод в квартирах.

Місцеві скаржаться на холод в домівках, відсутність світла і води. "Все дуже погано, тривають обстріли, майже немає зв'язку, немає світла, тепло ледь-ледь підтримують", - розповіла ВВС Україна Надія, яка щойно повернулася з Авдіївки.

Звідти від холоду і обстрілів вона забрала маму і племінника. Перевезла їх у Покровськ (колишній Червоноармійськ), куди вони з чоловіком переїхали після початку конфлікту на Донбасі.

Люди дуже бояться, що якщо постачання тепла не налагодять, можуть замерзнути і лопнути батареї, розповідає жінка. За даними метеорологічних сайтів, уночі в місті було близько 18 градусів морозу.

У старих будинках є пічки, інші рятуються газом - вмикають колонки, закривають двері на кухні і гріються. Надія бачила у місті біля стадіону намет для обігріву, який розвернули рятувальники.

За повідомленням місцевої влади, через обстріли було знеструмлено фільтрувальну станцію і завод "Коксохім", який забезпечував теплом Авдіївку. Від ранку неділі місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання. Через обстріли ремонтні бригади не можуть налагодити комунікації.

У понеділок голова Донецької ОДА Павло Жебрівський розповідав, що "Коксохім" забезпечує циркуляцію води в батареях, але температура батарей станом на ранок вівторка - лише 29 градусів.

Поранені і загиблі

"У мене мама працює в лікарні, до лікарні вчора надійшло багато поранених, військові надійшли і мирні жителі, хворі і поранені", - розповідає Дорошенко Владислав, який виїхав з Авдіївки 30 січня.

За його словами, якщо раніше обстріли траплялися тільки по околицях по полях, посадках, то напередодні стріляли по самому місту, снаряди влучали у дахи будинків.

Копирайт изображения facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Image caption Поліція повідомила про обстріли вулиць Заводська та Седово і поранення двох людей

Пан Дорошенко розповів, що в місцеву лікарню привезли 17 поранених, це разом з військовими, і начебто сім загиблих. З них кілька цивільних з приватного сектору.

За офіційними даними, за останні кілька днів в Авдіївці загинули семеро військових, десятки поранених. Також повідомляли про кількох поранених цивільних.

"Для нас, для жителів Авдіївки, це було цілеспрямовано. Вони домоглися свого: перебили нам світло, воду. Вода йде, але слабким напором. Світло відрубали. Люди поставили собі бойлери, щоби вода була гаряча, люди почали проводити інтернет, а вчора цілеспрямовано перебивали воду, а потім відімкнули світло. Вони просто виживають все місто. Мені здається, що вони звільняють собі поле бою",- ділиться думками мешканець Авдіївки.

Ті, хто може, тікають з міста

"Ті, хто може, тікають з міста. Кому немає куди, залишаються. Магазини працюють лише ті, у яких є генератори. Великі черги за хлібом", - розповідає Надія з Авдіївки і додає, що обстріли страшніші за холод.

Копирайт изображения facebook.com/Vyacheslav.Abroskin Image caption Поліція Авдіївки публікувала раніше фото пошкоджених від обстрілів будинків Авдіївки

За її словами, у нову частину міста "Хімік", де багатоповерхівки, вже більше року "не прилітало" нічого, тому багато людей повернулися додому.

"У нас більш-менш все стабілізувалося, повідкривалися банки, люди поверталися з дітьми. А зараз знову все те само", - розповідає жінка.

Вона каже, що бачила на пропускному пункті переповнений автобус, водій якого просився пропустити його чимшвидше, адже він вивозить людей з-під обстрілів і хотів швидше зробити ще одну ходку.

"Було кілька попадань в житлові будинки в районі "Хімік", вночі прилітали "Гради", моя мама просиділа всю ніч в коридорі на сумках з племінником", - розповідає мешканка Авдіївка.

Проте, каже вона, всі вже звикли до того, що там вдалині щось "бахкає", навіть собаки і кішки не бояться. "Звісно страшно, але паніки немає", - каже Надія.

Помічник нотаріуса Олена приїздить в Авдіївку з Костянтинівки на роботу. Через те, що зараз у місті немає світла та інтернету, жінка не їде на роботу. Вона не може зв'язатися зі своїми рідними і знайомими, у них сіли телефони, з ними немає зв'язку. Останній раз вона була у місті 30 січня, у помешканнях було холодно, не стало води.

Поліна Шевченко з Макіївки розповіла, що її місто також обстрілюють, але зі світлом і водою все нормально.

"Поранені є, у нас в Макіївці. Було зруйновано будинки в районах, які обстрілювали. Але обстрілюють із околиць в основному. У центр Донецька і Макіївки нічого не прилітає", - розповідає Поліна.

Ми молимось за вас

У мережі Вконтакте люди зі Слов'янська, Дружківки, Костянтинівки пропонують допомогу мешканцям Авдіївки - вивезти з-під обстрілів, перечекати холоди у себе вдома, допомогти знайти житло.

"Краматорськ із вами, ми молимося за вас, тримайтесь", - пишуть користувачі.

Через соцмережі люди діляться інформацією про пункти обігріву і польові кухні, де працює зв'язок, розповідають про те, в які будинки влучили снаряди.

Українські військові і бойовики звинувачують один одного у обстрілах Авдіївки.