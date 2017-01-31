У Британії посмертно помилують тисячі засуджених геїв
У Англії та Вельсі посмертно помилують тисячі геїв і бісексуалів, засуджених за сексуальні злочини десятиріччя тому.
За ухваленим урядом законом, названим на честь математика Алана Тюрінга, реабілітація торкнеться 49 тисяч чоловіків. Живі засуджені також автоматично отримають помилування.
Помилування анонсували ще минулого року, проте зараз закон нарешті отримав офіційне королівське схвалення і набув чинності.
За словами заступника міністра юстиції Британії Сема Гаймаха, це "дійсно знаменний день". "Ми ніколи не зможемо забрати заподіяну шкоду, проте ми вибачилися і вжили заходів для виправлення несправедливості", - заявив він.
Натхненником такого помилування став математик Алан Тюрінг, який під час Другої світової війни зробив вирішальний внесок у злам шифрів німецької машини "Енігма".
Його засудили за гомосексуалізм і 1952 року змусили пройти хімічну кастрацію, яка, як вважають, могла стати однією з причин його самогубства два роки по тому.
2013 року королева Єлизавета II помилувала Тюрінга.
Сексуальні контакти між чоловіками були кримінальним злочином в Англії і Уельсі до 1967 року, в Шотландії - до 1980 року, а в Північній Ірландії - до 1982-го.