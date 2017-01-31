У Британії посмертно помилують тисячі засуджених геїв

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Математика Алана Тюрінга помилували у 2013 році

У Англії та Вельсі посмертно помилують тисячі геїв і бісексуалів, засуджених за сексуальні ‎злочини десятиріччя тому.‎

За ухваленим урядом законом, названим на честь математика Алана Тюрінга, реабілітація ‎торкнеться 49 тисяч чоловіків. Живі засуджені також автоматично отримають помилування.‎

Помилування анонсували ще минулого року, проте зараз закон нарешті отримав офіційне ‎королівське схвалення і набув чинності.‎

За словами заступника міністра юстиції Британії Сема Гаймаха, це "дійсно знаменний день". ‎‎"Ми ніколи не зможемо забрати заподіяну шкоду, проте ми вибачилися і вжили заходів для ‎виправлення несправедливості", - заявив він.‎

Натхненником такого помилування став математик Алан Тюрінг, який під час ‎Другої світової війни зробив вирішальний внесок у злам шифрів німецької ‎машини "Енігма".‎

Його засудили за гомосексуалізм і 1952 року змусили пройти хімічну кастрацію, ‎яка, як вважають, могла стати однією з причин його самогубства два роки по тому.‎

‎2013 року королева Єлизавета II помилувала Тюрінга.‎

Сексуальні контакти між чоловіками були кримінальним злочином в Англії і Уельсі ‎до 1967 року, в Шотландії - до 1980 року, а в Північній Ірландії - до 1982-го.‎