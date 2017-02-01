За добу в АТО є загиблі й поранені - Міноборони

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За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще 18 були поранені, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що боєць загинув в районі селища Тоненьке на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу. Із 18 поранених 15 зазнали поранень в районі Авдіївки, додав він.

Згодом у штабі АТО повідомили про ще двох загиблих і двох поранених військових.

"За попередньою інформацією, станом на 14:00 серед українських захисників є втрати. Двоє військовослужбовців загинуло та двоє поранено", - йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Там наголосили, що бойовики і далі обстрілюють українських позицій у Авдіївці, Шахті Бутівці, Пісках, Водяному, Мар'їнці, Красногорівці та Новогригорівці із реактивні системи залпового вогню, танків, артилерії, мінометів та стрілецької зброї.

Зараз у Мінську триває засідання Тристоронньої контактної групи, центральною темою якого є загострення ситуації в Авдіївці.

Напруга під Авдіївкою почала зростати у ніч на неділю, коли, за словами Міноборони, позиції української армії в авдіївській промзоні опинилися під потужним обстрілом з боку бойовиків.

Водночас у російському МЗС заявили, що ситуація на Донбасі загострилася через те, що підрозділи української армії "продовжують вести наступальні дії з метою захоплення позицій ополчення".