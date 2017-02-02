Путін зустрінеться з прем'єром Угорщини Орбаном

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Президент Володимир Путін у четвер відвідає Угорщину для переговорів із прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Двоє політиків мають тісні зв'язки. Вважають, що пан Орбан може використати цей візит, щоб повторити свій заклик до ЄС зняти санкції проти Росії.

Санкції, запроваджені у зв'язку з конфліктом в Україні, були продовжені в грудні. Але кілька країн ЄС поставили під сумнів їхній вплив.

Кореспондент BBC в Будапешті повідомляє, що двоє лідерів вірять, що президентство Дональда Трампа може змінити динаміку стосунків між Росією та ЄС.