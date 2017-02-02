Індія: очевидці знімали жертву аварії, замість допомогти
Індію шокувало відео, на якому підліток, збитий машиною, просить байдужих очевидців відвезти його лікарні.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди зібралася довкола і знімали пораненого, але не допомагали йому.
17-річного Анвара Алі привезли до шпиталю лише за півгодини після інциденту.
Він стік кров'ю і помер. Лікарі кажуть, що хлопця могли врятувати, якби він отримав медичну допомогу швидше.
Анвар Алі їхав на велосипеді і зіткнувся з автобусом у штаті Карнатака.
Через цей інцидент у країні спалахнула дискусія щодо того, що люди неохоче допомагають жертвам нещасних випадків.
Дехто з активістів пояснює це не лише браком співчуття.
"Головною причиною є ставлення поліції, - розповів минулого року BBC активіст Піюш Теварі. - Часто якщо допомагаєш комусь, поліція вирішує, що це через почуття провини".
Також людей непокоїть перспектива виступити свідком в суді. В Індії судові процеси часто дуже затягуються.
А дехто боїться, що якщо привезе жертву в лікарню, їх змусять оплатити за лікування.