Індія: очевидці знімали жертву аварії, замість допомогти

Індію шокувало відео, на якому підліток, збитий машиною, просить байдужих очевидців відвезти його лікарні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що люди зібралася довкола і знімали пораненого, але не допомагали йому.

17-річного Анвара Алі привезли до шпиталю лише за півгодини після інциденту.

Він стік кров'ю і помер. Лікарі кажуть, що хлопця могли врятувати, якби він отримав медичну допомогу швидше.

Анвар Алі їхав на велосипеді і зіткнувся з автобусом у штаті Карнатака.

Через цей інцидент у країні спалахнула дискусія щодо того, що люди неохоче допомагають жертвам нещасних випадків.

Дехто з активістів пояснює це не лише браком співчуття.

"Головною причиною є ставлення поліції, - розповів минулого року BBC активіст Піюш Теварі. - Часто якщо допомагаєш комусь, поліція вирішує, що це через почуття провини".

Також людей непокоїть перспектива виступити свідком в суді. В Індії судові процеси часто дуже затягуються.

А дехто боїться, що якщо привезе жертву в лікарню, їх змусять оплатити за лікування.