Уряд Британії опублікував план "брекзиту"

Копирайт изображения AFP Image caption Опубликовать "белую книгу" ранее пообещала премьер-министр Тереза Мэй

Британський уряд опублікував план виходу країни з Європейського Союзу. Документ отримав назву "Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним".

"Білу книгу" - остаточний варіант документа, що роз'яснює політику уряду з певного питання - раніше пообіцяла опублікувати прем'єр-міністр країни Тереза ​​Мей.

У документі закріплені 12 принципів, якими буде керуватися уряд в процесі "брекзиту".

Зокрема уряд обіцяє повернути "контроль над нашими законами", тобто вивести Британію з-під юрисдикції суду Європейського Союзу.

Також уряд обіцяє більше контролювати імміграцію з країн ЄС, укласти нову угоду про зону вільної торгівлі і митний союз з ЄС та схожі угоди з іншими країнами.

Британія продовжить співпрацю з Євросоюзом у боротьбі з тероризмом і злочинністю, а також обіцяє захищати статус громадян ЄС, які вже живуть на території країни.

Уряд обіцяє також забезпечити "визначеність і прозорість" в переговорах і м'який процес виходу з ЄС.

Документ опублікували після того, як уряд країни вніс до парламенту законопроект, що дає пані Мей повноваження із запуску "брекзиту".

У середу ввечері за цей законопроект проголосував парламент країни, але поки що документ остаточно не затверджений. Після публікації "білої книги" щодо нього проведуть ще кілька дебатів.

У січні Верховний суд Британії слідом за Високим судом Лондона заборонив уряду запускати "брекзит" без схвалення парламенту.

У червні 2016 року в Британії відбувся референдум, на якому більшість підтримала вихід Британії з ЄС. Це призвело до відставки прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона.