Британському фотографу Нанну рятують зір у Дніпрі

Копирайт изображения UNIAN Image caption Обстріли Авдіївки почалися у неділю

Пораненого в Авдіївці британського фотографа Крістофера Нанна доправили до лікарні у Дніпрі - про це повідомив заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв.

"Перебував біля вікна під час мінометного обстрілу. Множинні осколкові поранення обличчя, проникаюче поранення лівого ока, поранення віка правого ока. Сліпе непроникаюче поранення грудної клітини", - написав він на Facebook.

Пораненого привезли до лікарні реанімобілем, обстежили у приймальному відділенні і передали офтальмологам, додав медик.

"Фото не для людей зі слабкими нервами", - додав пан Толубаєв.

Раніше про поранення британця розповів голова обласної військово-цивільної адміністрації ‎Донецької області Павло Жебрівський.

За його словами, фотографу фактично вибили одне око, лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати інше.

Мій час наразі розподілений між Британією та Україною Крістофер Нанн

Крістоферу Нанну 33 роки, на його особистому сайті зазначено, що він живе у Йоркширі.

"Мій час наразі розподілений між Британією та Україною", - також написано там.

Фотограф працює над власними проектами та роботами на замовлення у Європі.

Його чинними замовниками є видання The New Yorker, Financial Times Weekend Magazine, Le Monde, Morgenbladet, The Telegraph та i-D.

Одна із виставок за участі пана Нанна, яку у 2015 році демонстрували у лондонській галереї Saatchi, називається UK/RAINE - Emerging artists from the UK and Ukraine ("Молоді митці зі Сполученого королівства та України").

Серед робіт Крістофера Нанна - фотоальбоми про вуличних псів в Україні, а ще - про міста Калуш і Бердянськ.

У п'ятницю в Авдіївці тривають обстріли, є загиблі і поранені.