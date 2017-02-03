Українські військові пояснили присутність танків у Авдіївці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Танки в Авдіївці

Бронетехніка в Авдіївці перебуває в резерві на випадок прориву оборони і в боях участі не бере. Так в Міноборони України пояснили присутність своїх танків у місті.

"У зв'язку із поширенням окремими інтернет-ресурсами інформації про нібито підведення танків до лінії зіткнення прес-центр штабу АТО повідомляє, що зазначена бронетехніка перебуває в оперативному резерві українських військ з метою адекватного реагування у разі спроби противника прорвати оборону українських військ. Танки участі у бойових діях не беруть", - йдеться в коментарі відомства.

У середу в репортажі і на відео в Twitter кореспондента ВВС Тома Баррідж були продемонстровані українські танки, які стоять в Авдіївці.

Російські чиновники і державні ЗМІ назвали це порушенням Мінських угод, які передбачають відведення техніки калібром понад 120 мм на 25 км з обох сторін від лінії зіткнення.

У кадр знімальної групи ВВС потрапили і представники моніторингової місії ОБСЄ, які стояли поруч з українськими танками.

"Є така робота - танки не помічати", - прокоментувала матеріал офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

Однак про наявність танків і гаубиць біля Авдіївки в ОБСЄ заявили ще 29 січня.

Взаємні звинувачення

Сторони конфлікту продовжують звинувачувати один одного в обстрілах.

Українська армія повідомила про трьох загиблих і 19 поранених військових за добу.

Голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський повідомив, що в результаті одного з обстрілів загинули двоє цивільних, ще три людини отримали поранення. Він також повідомив, що біля стадіону, який обстріляли, стояли польові кухні та намети для обігріву. Місцеві приходили сюди грітися.

У свою чергу влада самопроголошеної "ДНР" заявила про обстріл Донецька і загибелі двох цивільних там.

Марія Захарова назвала обстріл Донецька варварським актом і порушенням Женевської конвенції "Про захист цивільного населення під час війни".

"Завдання ударів важкою артилерією - це так Київ доводить єдність своєї країни і народу? Сьогодні в Києві не тільки не висловлюють заклопотаність новим витком кризи, але і абсолютно безсоромно хизуються своїми діями на Донбасі", - сказала пана Захарова.

Копирайт изображения bellingcat.com Image caption Супутниковий знімок одного з районів Донецька (за твердженням Bellingcat) від 20 січня 2017 року

Міжнародна група розслідувань Bellingcat опублікувала доповідь, в якій звинуватила сили самопроголошеної "ДНР" в обстрілі Авдіївки "Градами" з житлових районів Донецька.

Копирайт изображения bellingcat.com Image caption Справа на знімку від 31 січня - ймовірні сліди від стрільби "Градів"

На доказ цього опублікували фото і відео з соцмереж, повідомлення журналістів з Донецька, а також супутникові знімки.

У доповіді також йдеться, що можливий удар урядових військ у відповідь міг би призвести до жертв серед цивільних.

Доказів цих тверджень з інших джерел немає.