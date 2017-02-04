Тимошенко зустрілась з Трампом у Вашингтоні

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Екс-прем'єр Юлія Тимошенко зустрілась з президентом США Дональдом Трампом під час молитовного сніданку, який пройшов 2 лютого у Вашингтоні. Інформацію про це ВВС Україна підтвердили з кількох джерел.

Обставини зустрічі до кінця не з'ясовані.

Джерела ВВС Україна серед американських радників Тимошенко повідомили про те, що зустріч була короткою, під час неї Трамп сказав, що "не залишить Україну".

"Вона чекала на нього під час молитовного сніданку, біля туалету, потім їх провели у невеликий офіс", - повідомили джерела.

У прес-службі Тимошенко від коментарів відмовились. У Адміністрації президента України інформацію не коментують.

Разом з тим видання Washington Post цитує заяву Білого дому, який підтвердив факт короткої розмови Трампа і Тимошенко. "Президент і колишній прем'єр мали коротку неформальну зустріч і зробили фото на прийомі перед Молитовним сніданком".

Як заявили у Білому домі, жодних офіційних гарантій дано не було, оскільки Юлія Тимошенко не є колегою пана Трампа для переговорів.

Видання Politico цитує учасника "Молитовного сніданку", який каже, що "зустрічі насправді не було, Трамп потис руку багатьом людям і однією з них була Тимошенко".

Президент України Петро Порошенко так і не зустрівся з Дональдом Трампом, коли той був кандидатом у президенти. У вересні під час візиту до США він поспілкувався з його опоненткою Гілларі Клінтон.

Нещодавно в Адміністрації президента повідомили, що опрацьовують дату візиту Порошенка до США для проведення можливої зустрічі з Трампом.

4 лютого, у суботу, Порошенко має поговорити з Трампом по телефону.