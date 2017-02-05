Десятки людей загинули через лавини в Афганістані та Пакистані

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пакистан і Афганістан потерпають від потужних снігопадів

Через сильні снігопади і лавини в Афганістані та Пакистані загинули десятки людей.

В Афганістані за останні три дні - понад 100 загиблих. Зокрема, 16 із них загинули за останню ніч через сходження лавини неподалік від столиці країни Кабулу.

Найбільше постраждали регіони Парван і Бадахшан.

Автостради у більшості районів заблоковані, міжнародний аеропорт Кабула закритий через обмерзання злітної смуги.

Ще 13 людей загинули на півночі Пакистану. Там від лавини постраждало місто Читрал.

Під снігом були поховані п'ять будинків. Загинули кілька сімей.

Рятувальники припускають, що під завалами можуть перебувати інші люди.

Пакистан щорічно потерпає від складних погодних умов: взимку часто сходять лавини, а влітку трапляються зливові паводки, відзначає агентство AFP.

Cнігопади у регіоні тривають.