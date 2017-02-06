Єлизавета ІІ відзначає 65 років правління

Копирайт изображения DAVID BAILEY© 2017 Image caption Єлизавета ІІ - монарх, яка найдовше править Британією

Фотопортрет королеви Британії Єлизавети II, зроблений фотографом Девідом Бейлі у 2014 році, повторно опублікований на честь 65-ліття її правління ("сапфіровий" ювілей).

На фотознімку з королевою - прикраси, вручені їй королем Георгом VI як подарунок на весілля у 1947 році.

На шиї Єлизавети II кольє з 16 сапфірів, обрамлених діамантами, а у вухах - пара сережок в такому ж стилі.

Копирайт изображения PA Image caption Єлизавета II біля Вестмінстерського абатства після коронації, 1953 рік

Єлизавета II стала першим британським монархом, яка відзначила 65-ліття свого правління.

У вересні 2015 року вона була визнана монархом, що найдовше перебуває на троні Сполученого Королівства.

"У неї дуже добрі очі з бешкетним блиском. Мені завжди подобалися сильні жінки, а вона дуже сильна жінка", - говорить фотограф Девід Бейлі.

За традицією, королева проводить річницю інтронізації у Сандрінгемському палаці в Норфолку, а за кілька днів повертається до Букінгемського палацу.

У Лондоні урочисту дату відзначать гарматними залпами: у понеділок опівдні 41 залп пролунає о Грін-парку, а за годину - ще 62 залпи прогремлять у лондонському Тауері.

У програмі урочистостей також візьме участь оркестр Королівського полку артилерії. Шість гармат часів Першої світової війни будуть доставлені на свої позиції 89 кіньми.