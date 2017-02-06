СБУ вирішила не забороняти Марін Ле Пен в'їзд в Україну

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Служба безпеки України вирішила не забороняти в'їзд у країну кандидатці в президенти Франції Марін Ле Пен. Про це журналістам розповів керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, повідомляє агенція "Українські Новини".

За його словами, СБУ отримала відповідь Міністерства закордонних справ на запит про доцільність такої заборони для пані Ле Пен.

"За результатами оцінки всієї інформації і думок відомств (СБУ та МЗС) було ухвалене колегіальне рішення в даний момент не забороняти в'їзд", - сказав пан Ткачук.

На початку січня СБУ повідомила, що направило в МЗС лист про можливість заборонити в'їзд Марін Ле Пен через її висловлювання про територіальну цілісність України.

Перед тим лідерка французького "Національного фронту" заявила, що анексія Росією Криму 2014 року була законною. Ле Пен назвала Крим невід'ємною частиною Росії