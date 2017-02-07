Amnesty: у в'язниці під Дамаском стратили десятки тисяч людей

Копирайт изображения Amnesty International /Forensic Architecture Image caption Як розповідають вони, в тюрмі Сайедная є два центри утримання під вартою, в яких може перебувати від 10 000 до 20 000 людей

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International представила результати розслідування страт і тортур у сирійській військовій в'язниці Сайедная під Дамаском.

За підрахунками правозахисників, з вересня 2011 по грудень 2015 року там провели від 5 000 до 13 000 позасудових страт. Такі висновки зробили на підставі свідчень колишніх співробітників в'язниці і колишніх в'язнів.

"Важко собі уявити, щоб настільки масштабна і систематична діяльність не була санкціонована вищими посадовими особами уряду Сирії", - підкреслюють автори доповіді.

З грудня 2015 по грудень 2016 року Amnesty International вивчала характер, регламент і масштаб порушень у в'язниці.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів AI: Тисячі людей стратили у сирійській в’язниці

В організації розповідають, що взяли інтерв'ю у 31 ув'язненого в Сайедная, чотирьох співробітників в'язниці чи охоронців, які раніше працювали в Сайедная, трьох колишніх сирійських суддів, трьох лікарів, які працювали у військовому госпіталі Тішрін, чотирьох сирійських адвокатів, 17 міжнародних і сирійських експертів з питання утримання під вартою в Сирії і 22 членів сімей колишніх і нинішніх в'язнів в Сайедная.

"У Amnesty International немає доказів проведення страт після грудня 2015 року. Однак, затриманих досі переводять в Сайедная, тривають "суди" у військово-польовому суді в Аль-Кабун (район в Дамаску), і немає жодних підстав вважати, що страти припинилися . Так що, швидше за все, з грудня 2015 року було страчено ще тисячі людей", - припускають автори доповіді.

Правозахисники закликають міжнародне співтовариство провести "незалежне і неупереджене розслідування позасудових страт у військовій в'язниці Сайедная".

"Арешт, катування і смерть"

Як розповідають вони, в тюрмі Сайедная є два центри утримання під вартою, в яких може перебувати від 10 000 до 20 000 людей.

В "червоному корпусі" утримують в основному цивільних, заарештованих з початку конфлікту в Сирії в 2011 році. У "білому корпусі" більшість затриманих - офіцери і солдати сирійської армії, яких також заарештовували з 2011 року.

"Тисячі затриманих з червоного корпусу вбили під час таємних позасудових страт… Ці вбивства були масовими повішенням", - пишуть автори доповіді.

Перед стратою затриманим виносили смертні вироки у військово-польовому суді, що в районі Аль-Кабун в Дамаску. Як правило, "суд" тривав від однієї до трьох хвилин, після чого виносили смертний вирок.

Копирайт изображения Amnesty International/ Forensic Architecture Image caption Для Amnesty International в'їзд до країни закрили з 2011 року

"Найчастіше арешт, тортури і смерть в Сайедная та інших урядових в'язницях загрожують тим, кого підозрюють в будь-якій незгоді з урядом. Це люди з усіх верств сирійського суспільства. Багато демонстрантів, давніх політичних дисидентів, правозахисників, журналістів, лікарів, працівників гуманітарних організацій і студентів ", - зазначають правозахисники.

Як стверджують в Amnesty International, процедура повішення санкціонована на найвищому урядовому рівні.

"Смертні вироки затверджують верховний муфтій Сирії, або міністр оборони або начальник Генштабу, які уповноважені діяти від імені президента Башара Асада", - йдеться у доповіді правозахисників.

Влада Сирії закрила для Amnesty International в'їзд у країну після початку громадянського конфлікту у 2011 році. З тих пір у правозахисників немає доступу в райони, що перебувають під контролем уряду, тому більшість інтерв'ю записали на території південної Туреччини або телефоном.

За словами Amnesty International, для цієї доповіді провели інтерв'ю з 84 свідками.

Свідчення очевидців

Правозахисники у своїй доповіді надали свідчення очевидців - як колишніх охоронців в'язниці, так і колишніх ув'язнених.

Як випливає з розповідей, уникнути покарання і тортур не можна було практично нікому.

Затриманих, яким винесли смертні вироки, забирають з камер в другій половині дня і кажуть, що їх переводять в одну з цивільних в'язниць в Сирії. Як випливає з розповідей свідків, натомість їх відводять до камери у підвалі, де тримають до середини ночі і жорстоко б'ють.

Ось що, наприклад, розповів правозахисникам колишній тюремний охоронець:

"Ми називаємо імена затриманих, і вони натягають футболки собі на обличчя ... Ми ставимо їх в ряд, і вони йдуть, тримаючись один за одного ... Так ми збираємо їх всіх і відводимо до камеру внизу ... Їм заборонено сідати - вони продовжують стояти. І ми починаємо на них кричати ... ми починаємо їх бити ... ми вже знаємо, що вони все одно помруть, тому ми робимо з ними все, що хочемо".

За розповідями ув'язнених, вони чули, як били тих, кого збиралися стратити.

"[Ми] чули сильний шум. З 22:00 до опівночі або з 23:00 до 01:00 ми чули знизу крики і крики ... Це дуже важливо. У Сайедная, якщо ви мовчите, то вас менше б'ють. Але ці люди кричали, як ніби вони зійшли з розуму ... це не були звичні звуки - це було незвично. Здавалося, що з них живцем здирають шкіру", - розповів правозахисникам Надер (всі імена змінені).

Копирайт изображения Amnesty International/ Forensic Architecture Image caption План в'язниці

Щотижня, а іноді і щодня в камерах або блоках хтось помирав від хвороби, спраги, недоїдання або травм, отриманих під час побиття і тортур.

"У цей час [з лютого по червень 2014 року] в камері кожен день хтось помирав. Ми клали загорнуте у ковдру тіло перед дверима. Вранці приходив охоронець. Шавіш [старший у камері] мав сказати "так точно". Охоронець завжди питав: "труп є?" і Шавіш тоді знову говорив: "так точно". І тоді вони забирали тіло", - розповідає колишній в'язень Карім.

Омар, який навчався в старших класах, коли його заарештували, розповів Amnesty International, що тортури і знущання, які їм довелося пережити у в'язниці, були вкрай принизливими, а психологічний біль був часом сильніший за фізичний:

"Вам буде важко знайти колишнього в'язня Сайедная, який розповість, що там дійсно відбувається, тому що це занадто принизливо [...] Я навіть не знаю, якими словами описати те, що я бачив".

При цьому, за словами колишнього в'язня Саміра, били вкрай жорстоко, фактично нестерпно.

Правозахисники Amnesty International наполягають, що, за їхніми даними, уряд Сирії десятиліттями використовував тортури і насильницькі зникнення як засіб придушення інакомислення.

"Ще в 1987 році Amnesty International зафіксувала систематичне застосування урядом в тюрмах 35 методів тортур. Однак з 2011 року порушення правил урядом Сирії щодо затриманих різко збільшилися як за масштабом, так і за тяжкістю", - підкреслюють в організації.

За даними Human Rights Data Analysis Group, з березня 2011 по грудень 2015 року в сирійських урядових в'язницях вбивали в середньому 300 людей на місяць.

Таким чином, за цей час у в'язницях вбили понад 17,7 тисяч людей.